Власть 21 декабря 2022, 21:49 Реорганизация армии, опыт СВО и борьба с Западом. Главное из выступления Путина и Шойгу на коллегии Минобороны Президент Путин и глава Минобороны Шойгу предложили реформировать российскую армию

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В Москве 21 декабря прошло расширенное заседание коллегии Минобороны России. Президент Владимир Путин сделал ряд важных заявлений. С докладом об основных итогах работы Вооруженных сил страны выступил глава военного ведомства Сергей Шойгу. Основные моменты заседания собрал «360».

Боевой опыт спецоперации

Российские военные выполнят все поставленные задачи спецоперации. Они обеспечат безопасность по всей территории страны, отметил президент.

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«Наши солдаты, сержанты и офицеры сражаются за Россию мужественно и стойко. Уверенно, шаг за шагом, они решают поставленные задачи», — сказал Путин.

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Российские части получили огромный боевой опыт в ходе СВО. Его необходимо систематизировать и включить в планы подготовки войск в целом, подчеркнул президент.

Шойгу отметил, что Россия во время спецоперации спасает людей от террора и геноцида. Украина пользуется запрещенными методами борьбы, прибегая также к заказным убийствам и терактам, поэтому ВС РФ делают все, чтобы предотвратить гибель мирных жителей. По его словам, сами россияне беспрецедентно поддерживают страну и военнослужащих во время спецоперации.

Изменения в армии

В ходе частичной мобилизации выявили проблемы. Их нужно оперативно решить и по-новому выстроить эту систему, сказал Путин.

«Нужно выстраивать эту систему по-современному. Прежде всего, модернизировать систему военных комиссариатов», — сказал глава государства.

Шойгу признался, что прошедшая частичная мобилизация дала оценку зрелости российского общества и стала реальным испытанием для России и Вооруженных сил. В Минобороны предложили постепенно изменить призывной возраст с 18 лет до 21 года. Предельную планку при этом хотят повысить до 30 лет, подчеркнул Шойгу.

Также министр заявил о том, что нужно увеличить численность Вооруженных сил России до 1,5 миллиона человек. Он добавил, что для Минобороны приоритетной задачей на 2023 год останется проведение спецоперации до полного выполнения поставленных задач. Президент одобрил предложения Шойгу.

Ответ внешним угрозам

Армия продолжает шаг за шагом решать поставленные задачи, заверил президент, несмотря на используемый против России военный потенциал почти всех стран НАТО. Путин назвал боеготовность ядерной триады основным балансом сил в мире и главной гарантией сохранения суверенитета страны.

«Будем продолжать поддерживать боеготовность и совершенствовать боеготовность ядерной триады», — сказал он.

Российский лидер поручил Минобороны проработать вопрос о повышении боевых возможностей Воздушно-космических сил. Полученные данные о средствах и силах блока НАТО, подчеркнул президент, требуют дополнительного изучения. Эту информацию стоит использовать для повышения боеспособности российских войск, добавил глава государства.

Россия хотела стать частью так называемого цивилизованного мира, но Запад старался не допустить этого, сказал Путин. Глава Минобороны поручил создать группировку войск в ответ на вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

Запад тратит весомые средства на информационную войну с Россией и публикует фейки о событиях в зоне СВО, подчеркнул Шойгу. Также, по его данным, западные страны потратили свыше 97 миллиардов долларов на поставку военной техники на Украину.