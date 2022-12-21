21 декабря 2022, 22:26
Зеленский приехал в Белый дом для встречи с Байденом
Президент Украины Зеленский прибыл в Белый дом
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с американским коллегой Джо Байденом. Кадры встречи глав двух государств появились в Сети.
Зеленский и Байден встретились на южной лужайке официальной резиденции президента США в Вашингтоне. В церемонии встречи украиснкого гостя участвовала первая леди Джилл Байден. Втроем они встали на красной дорожке перед входом в Белый дом и позировали для прессы. Затем Байден приобнял Зеленского и пригласил пройти в резиденцию.
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Президент Украины прибыл в США с однодневным визитом. Он прилетел на американском самолете из Польши. Воздушное судно приземлилось на авиабазе возле Вашингтона. Зеленский остановился в Блэр-хаусе, который предназначен для гостей президентов Соединенных Штатов. Он планирует выступить в конгрессе с 20-минутной речью.
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Глава киевского режима опубликовал фотографии своего прибытия в Вашингтон в Telegram-канале. Зеленский сообщил, что проведет переговоры по укреплению сотрудничества с США и поблагодарит власти страны за поддержку.
Владимир Зеленский
Белый дом в США
Джо Байден
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