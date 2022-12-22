22 декабря 2022, 13:46
Американские комплексы Patriot на Украине назвали законной целью российских военных
Представитель Кремля Песков: системы Patriot на Украине станут законной целью ВС РФ
Американские системы противовоздушной обороны Patriot на Украине станут законной целью российских военных. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Безусловно, они станут военной целью, как и любое другое вооружение, используемое украинскими военнослужащими», — сказал Песков.
Реклама
Официальный представитель Кремля напомнил, что демилитаризация является одной из поставленных задач специальной операции.
Реклама
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявлял, что поставки Украине систем ПВО Patriot стали главной темой визита президента Владимира Зеленского в американский конгресс. Политик отметил, что после предоставления вооружения США можно рассматривать как прямого участника конфликта.
Президент США Джо Байден уже пописал меморандум о новом пакете военной помощи Украине, в который войдут системы ПВО Patriot, средства спутниковой связи, мины, броневики Cougar, боеприпасы к РСЗО HIMARS и ракеты HARM.
Дмитрий Песков
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама