Спецоперация 22 декабря 2022, 13:46 Американские комплексы Patriot на Украине назвали законной целью российских военных Представитель Кремля Песков: системы Patriot на Украине станут законной целью ВС РФ Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Американские системы противовоздушной обороны Patriot на Украине станут законной целью российских военных. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, они станут военной целью, как и любое другое вооружение, используемое украинскими военнослужащими», — сказал Песков.

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Официальный представитель Кремля напомнил, что демилитаризация является одной из поставленных задач специальной операции.

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Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявлял, что поставки Украине систем ПВО Patriot стали главной темой визита президента Владимира Зеленского в американский конгресс. Политик отметил, что после предоставления вооружения США можно рассматривать как прямого участника конфликта.

Президент США Джо Байден уже пописал меморандум о новом пакете военной помощи Украине, в который войдут системы ПВО Patriot, средства спутниковой связи, мины, броневики Cougar, боеприпасы к РСЗО HIMARS и ракеты HARM.