Мир 10 апреля 2023, 16:39 Спутали карты. Кому выгодна утечка секретных документов Пентагона 🤐 Военный эксперт Джерелиевский: за утечкой из Пентагона может стоять энтузиаст-одиночка Спутниковый снимок Пентагона / Викимедиа

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В Сеть просочились секретные документы Пентагона, содержащие подробную информацию о готовящейся попытке контрнаступления ВСУ. Кроме того, в открытом доступе оказалось множество данных, свидетельствующих о том, что США не только следили за президентом Украины Владимиром Зеленским, но и занимались прослушкой в Израиле и Южной Корее.

Крупнейшая после WikiLeaks утечка

По одной из версий, фотографии секретных документов Пентагона появились в открытом доступе на платформе Discord еще в конце февраля — начале марта. Но «распиарило» утечку американское издание The New York Times недавно, в начале апреля.

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Журналисты обнаружили в интернете более 100 документов, которые содержат секретную разведывательную информацию об Украине, Ближнем Востоке и Китае. Кроме того, в материалах подробно излагаются планы по усилению ВСУ с помощью США и НАТО, дается детальная оценка состояния украинской армии, в том числе опубликованы карты театра военных действий в районе линии соприкосновения.

Реакция на утечку, вернее, на ее обнародование в The New York Times не заставила себя ждать. Так, например, телеканал CNN со ссылкой на анонимный источник в офисе президента Украины сообщил, что киевский режим вынужден был поменять военные планы из-за обнародования важной информации.

Министерству обороны Франции пришлось оправдываться, так как слитые документы свидетельствовали об участии французских спецназовцев в украинском конфликте — с опровержением выступил спикер министра Вооруженных сил республики Себастьян Лекорню.

Газета The Washington Post утверждала, что факт утечки вызвал панику в руководстве Пентагона. А источники информагентства Reuters заявили, что нынешняя утечка — одно из самых серьезных нарушений безопасности с момента масштабнейшего слива документов, осуществленного командой WikiLeaks в 2013 году.

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Слив или вброс?

Но что, если выложенные в интернет материалы, грамотно подсвеченные американской прессой, просто дезинформация в попытке создать некий «туман войны» вокруг планируемого киевским режимом контрудара?

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с «360» допустил, что цель публикации данных по намерениям ВСУ — желание выиграть время, чтобы попытаться хоть сколько-нибудь лучше подготовить операцию и при этом «сохранить лицо». Ведь в таком случае Киев может сказать, что затягивает с началом активных действий только потому, что помешала утечка.

Военный эксперт Борис Джерелиевский считает, что само появление этих материалов, вне зависимости от степени их подлинности, снижает уровень доверия к США даже со стороны их союзников, ведь речь идет о слежке за руководством этих стран.

Поэтому маловероятно, что американцы таким образом стали бы сами сливать информацию в публичное пространство, сказал эксперт в разговоре с «360».

Такую дезинформацию обычно сливают через «двойных агентов», и это не делается публично, потому что [опубликованные в СМИ сведения] наносят очень серьезный имиджевый удар по США. Борис Джерелиевский

Кто стоит за утечкой в Пентагоне

Матвийчук поделился с «360» еще одной версией. По его мнению, целью дезинформационной кампании могла быть дискредитация президента США Джо Байдена и его команды.

Байден сейчас начал войну против [экс-президента Дональда] Трампа. И тут налицо потеря разведывательных сведений командой Байдена. Кроме того, что они утеряли сведения, если это действительно так, [данные указывают] на то, что США шпионят за Европой, [а следовательно, администрация Байдена] негативно относится к своим союзникам. Анатолий Матвийчук

За утечкой может стоять и энтузиаст-одиночка, добавил Джерелиевский. По его мнению, поскольку американское общество сейчас невротизировано обсуждением возможной третьей мировой и в США распространены антивоенные настроения, вполне вероятно, что слив был инициативой какого-то конкретного человека.