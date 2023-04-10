Мир 10 апреля 2023, 10:44 США побоялись потерять союзников из-за утечки из Пентагона CNN: утечка секретных документов напугала США из-за угрозы отношениям с союзниками РИА «Новости»

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Попавшие в соцсети секретные документы Пентагона показали, что американские спецслужбы занимались прослушкой в Израиле, Южной Корее и на Украине. Теперь в США опасаются, что утечка данных порвет их отношения с союзниками, заявил телеканал CNN.

«Предприняты усилия по оценке того, какое влияние эти документы могут оказать на национальную безопасность США, а также на наших союзников и партнеров», — объявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

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Официальные лица, по ее словам, уже связались с коллегами из других стран и комитетами конгресса, а в Пентагоне сократили доступ сотням работников правительства к некоторым документам.

Власти подтвердили подлинность некоторых опубликованных в соцсетях документов. Они содержали секретные и строго секретные материалы, которые раскрыли масштабы подслушивания США ключевых союзников, включая Южную Корею, Израиль и Украину. Источник телеканала, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил, что ВСУ из-за утечки изменили некоторые планы. Американские чиновники, по словам автора статьи, опасаются, что разоблачения могут поставить под угрозу конфиденциальные источники и важные международные отношения.

Газета The New York Times сообщила о появлении в соцсетях сфотографированных секретных документов за период с конца февраля — начало марта. Они раскрыли планы Украины отправить в Артемовск элитные подразделения и участие стран НАТО. Чиновники заявили, что доступ к данным мог получить только гражданин США.