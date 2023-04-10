Мир 10 апреля 2023, 07:50 Украине пришлось поменять военные планы из-за утечки секретных документов — CNN CNN: Украине пришлось поменять военные планы из-за утечки документов о состоянии ВСУ Фото: Минобороны Украины

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Киевский режим вынужден был пересмотреть «некоторые военные планы» после утечки секретных документов, в которых говорилось о состоянии ВСУ. Об этом американский телеканал CNN сообщил, ссылаясь на близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому неназванный источник.

«Украина уже изменила некоторые свои военные планы из-за утечки информации», — сказано в материале.

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Телеканал не уточнил, в чем именно произошли изменения и какого они масштаба. На прошлой неделе СМИ писали о том, что Минобороны США начало расследование в связи с утечкой публикаций, в которых говорится о состоянии ВСУ, а также о планах американцев и НАТО по их укреплению. Тогда газета The New York Times заявляла, что документы датированы началом этого марта. Якобы их распространяли российские проправительственные Telegram-каналы.

Позже стало известно о других секретных записях. По данным издания, в Сеть могли слить свыше 100 документов. Агентство Reuters 9 апреля допустило, что все эти публикации могли быть подделаны.