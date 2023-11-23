Эксклюзив 23 ноября 2023, 13:52 Шаг к катастрофе. Аргентине предсказали крах из-за сближения с Украиной Политолог Колчин: Аргентине нечего предложить Украине, это отношения аутсайдеров Keystone Press Agency / Global Look Press

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Избранный президент Аргентины Хавьер Милей созвонился с украинским лидером Владимиром Зеленским и предложил провести конференцию по урегулированию кризиса на своей территории. Это сближение на фоне разрыва отношений с Россией, Китаем и Бразилией спровоцирует крах аргентинской экономики, заявил «360» политолог Петр Колчин.

Далее — его прямая речь.

Популистская риторика

Хавьер Милей победил на выборах президента исключительно на волне протестных настроений, вызванных глубокой рецессией экономики Аргентины. Он смог добиться поддержки избирателей исключительно своими фантастическими заверениями о выводе экономики из упадка, которые с реальностью не имеют практически ничего общего.

Это популизм с определенными анархокапиталистическими нотками, что, конечно, является полностью абсурдным и нереализуемым, особенно в условиях Латинской Америки.

Тем не менее Милей взял курс на сближение с Западом. Курс, который только сильнее ослабит экономические возможности Аргентины, потому что именно торговля с Бразилией, Китаем, сотрудничество с Россией и другими крупными центрами формирующегося многополярного мира держали Аргентину на плаву и давали ей возможности для развития.

Новый шаг в сторону Запада, в сторону Украины — это шаг к катастрофе для аргентинского государства.

Отношения с Украиной

Конечно, звонки президенту Украины Владимиру Зеленскому — это во многом пляска под дудку Запада. Аргентине нечего предложить киевскому режиму, это бедная страна, дипломатические и политические возможности которой максимально ограничены.

Поэтому, даже если встреча лидеров состоится — она может состояться, — то это лишь пустой инфоповод, который ничего не даст киевскому режиму.

Владимир Зеленский сам отказался ехать в Аргентину во многом в связи с тем, что Украине такой друг не важен — денег не даст, оружия не даст.

Положение Аргентины, как и киевского режима, постепенно будет только ухудшаться. Это взаимоотношения двух геополитических аутсайдеров, которые неумолимо тянутся к своему краху.