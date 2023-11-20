Мир 20 ноября 2023, 09:29 Аргентина захотела отказаться от взаимодействия с Китаем и Бразилией Кандидат в главы МИД Аргентины: страна откажется от связей с КНР и Бразилией

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Кандидат на пост главы МИД Аргентины Диана Мондино намерена прекратить взаимодействие страны с властями Бразилии и Китая. Такими внешнеполитическими планами она поделилась в беседе с РИА «Новости».

«Мы перестанем взаимодействовать с правительствами Бразилии и Китая», — подчеркнула Мондино в ответ на вопрос о будущем экспорта и импорта с этими странами.

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На сегодня Бразилия и Китай входят в число основных торговых партнеров Аргентины.

В минувшее воскресенье, 19 ноября, на выборах президента страны одержал победу крайне правый политик Хавьер Милей. По итогам подсчета 86,59% голосов он набрал 55,96%.

Известно, что политик намерен ориентироваться на сотрудничество с США и Израилем, а с КНР и Бразилией взаимодействовать не собирается. Изменения внешнеполитических векторов Милей объясняет тем, что не хочет вести дела с коммунистами и социалистами.