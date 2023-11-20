Мир 20 ноября 2023, 17:46 Бешеный янки и генерал Анкап. Хавьер Милей стал новым президентом Аргентины Политолог Мартынов предсказал аргентинцам беды из-за нового президента Милея Global Look Press

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Он обогнал кандидата в президенты Аргентины от правящей партии на невозможные, по мнению социологов, 11 процентов и наобещал уставшему от бесконечного кризиса народу сокращение правительства, упразднение Центробанка и скорое экономическое процветание. Кто такой Хавьер Милей, почему он похож на марвеловского Росомаху и как сумел избраться лидером Аргентины? Разбирался «360».

Кто такой Хавьер Милей

Хавьеру Милею — 53 года, своей семьи у него нет, зато есть пять собак породы английский мастиф и около полусотни научных работ по экономике.

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Он называет себя либертарианцем и анархо-капиталистом, 20 лет преподавал в университетах как в самой Аргентине, так и за рубежом. Еще входил в группу экономической политики Международной торговой палаты G20 и Всемирного экономического форума в Давосе.

Global Look Press

Довольно серьезный послужной список Милея соседствует с явной творческой жилкой. В юности он успел поиграть в футбольном клубе и музыкальной группе, которая перепевала The Rolling Stones.

Прическу в духе не то марвеловского Росомахи, не то военачальника времен аргентинской войны за независимость избранный президент не менял с 13 лет. Хавьер Милей шутит (или нет), что его волосы приводит в порядок невидимая рука рынка.

Как преподаватель Милей запомнился студентам не только лекциями, но и специфическим альтер-эго: для молодежи экономист придумал образ генерала Анкапа — супергероя анархо-капитализма, который борется, естественно, за свободный рынок.

Политическая карьера

Появление в массмедиа такого персонажа, как Хавьер Милей, было лишь вопросом времени. С 2017 года экономист вел собственное шоу на радио «Разрушая мифы», а в 2022-м начал развивать онлайн-шоу «Свободная кафедра». На обеих площадках он вырабатывал основу для политической работы — проверял те или иные темы на своей аудитории, рассматривая, какого политика жаждут видеть аргентинцы.

Оказалось, люди хотят, согласно классической схеме, хлеба и зрелищ, поэтому блог Милея быстро превратился в площадку для громких оскорблений других политиков и резких высказываний. Например, на аргентинских мужчин среднего возраста особое впечатление произвели подробные рассказы Милея о том, как он учился тантрическим сексуальным практикам.

Либертарианский блок «Свобода наступает» Милей создал в 2021 году — и попал вместе с ним в парламент. Свою зарплату депутата в размере почти 570 долларов он каждый месяц разыгрывал на специальном сайте.

С 2022 года Милей начал выдвижение в кандидаты в президенты. К тому моменту инфляция и ключевая ставка в Аргентине перевалили за 130%, так что либертарианец призывал к срочным, дерзким мерам, в частности упразднению Центробанка страны и переходу на доллар. Из аргентинского песо, по его мнению, не сделать даже удобрения.

Милей, который вел агитацию в первую очередь в соцсетях, пообещал разорвать экономические связи с коммунистическими странами, особенно с Китаем, приостановить переговоры по вступлению в БРИКС, следовать американскому курсу (за что его мгновенно прозвали аргентинским Трампом), снизить налоги на 90% и не голосовать за новые налоговые меры, максимально сократить социальные выплаты, приватизировать все, что только можно (тут мы можем прозвать его аргентинским Ельциным), разрешить свободное ношение оружия.

Кроме того, политик осуждает аборты, даже если речь о забеременевшей после изнасилования 10-летней девочке, но выступает за легализацию торговли органами.

Во внешней политике Хавьер Милей также собирается следовать американским заветам, например, однозначно поддерживать Украину и Израиль — израильским флагом во время предвыборной гонки он уже помахал, а с украинским врывался в парламент еще год назад.

Одними из первых на избрание Милея отреагировали Дональд Трамп (заявил, что либертарианец точно сделает Аргентину снова великой — да, опять) и Илон Маск. Основатель Tesla и SpaceX написал в соцсетях, что с таким лидером страну ждет процветание.

Сами аргентинцы поддерживают этого шумного, жесткого и открыто популистского политика, так как он в их глазах никак не связан с системой, которая довела Аргентину до упадка, сообщил The Wall Street Journal. За чертой бедности в южноамериканской республике сегодня находятся примерно 40% граждан.

«За четыре года это правительство чуть не превратило нас в Венесуэлу, а это плохой пример для подражания. Надеюсь, он вообще не смягчит свою позицию», — рассказал журналистам Эрик Гандини, 31-летний эсэмэмщик, проживающий в одном доме с шестью членами семьи.

Все чудесатее и чудесатее

Заместитель директора Института Латинской Америки РАН Борис Мартынов в разговоре с «360» назвал избранного аргентинского президента «заднескамеечником». Но подчеркнул, что именно это и потянуло к нему избирателей.

«Раньше был в Бразилии такой президент — Жаир Болсонару. Примерно такой же персонаж, который бил себя в грудь и заявлял, что будет следовать курсу Соединенных Штатов, предлагал радикальные шаги, но оказался человеком обучаемым. Он прислушивался к советам, из БРИКС не вышел, а потом передал бразды правления в руки Лулы да Силвы», — напомнил эксперт.

Global Look Press

Политолог отметил, что в последние годы сформировался тренд на «неполитических политиков», к которым можно отнести не только Болсонару, но и Дональда Трампа и даже Владимира Зеленского.

«В политику лезут непрофессионалы, и чем непрофессиональнее, чем чуднее, тем лучше, как кажется людям. Но это тревожная тенденция, потому что профессионализм и здравый смысл уходят куда-то на второй план. Я боюсь, Аргентину ждет тяжелое будущее с этим президентом, ведь его первые заявления вовсе повергают в дрожь», — добавил Мартынов.

Global Look Press

Желание разругаться с Россией, Китаем и как раз ушедшей влево Бразилией, по мнению политолога, вряд ли пойдет аргентинцам на пользу. Однако политический и экономический вихрь, закруживший некогда благополучную страну региона, напрямую связан с ее прошлым.

«Большинство оглядывается назад и смотрит, как было хорошо Аргентине в конце XIX — начале XX века, где-то до 50-х годов прошлого столетия, когда это была одна из наиболее развитых стран Западного полушария. Но с тех пор случился такой невероятный кульбит — из первого мира сразу в третий. И это из-за самонадеянности, а еще благодаря тому, что аргентинская нация, вы меня извините, до конца пока не сложилась. Она долгое время считала себя Европой, которая чисто случайно оказалась в Латинской Америке», — пояснил Мартынов.

Global Look Press

При этом эксперт понадеялся, что даже в случае генерала Анкапа еще есть шанс на сохранение здравого смысла. Политолог заключил, что действия Милея на посту президента могут быть абсолютно полярными: он может как сохранить уже наработанные связи, так и обрубить их, и тогда Россия может увидеть Аргентину, присоединившуюся к американским санкциям.