Мир 23 ноября 2023, 06:14 Аргентину предложили сделать местом проведения конференции по Украине Избранный президент Аргентины Милей предложил провести конференцию по Украине Unsplash

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В Латинской Америке пройдет конференция, посвященная урегулированию ситуации на Украине. Избранный президент Аргентины Хавьер Милей предложил провести ее в своей стране, сообщил Clarin.

О том, что конференция по Украине может пройти на аргентинской территории, журналистам объявила советник будущего главы государства по внешней политике Диана Мондино. Она рассказала, о чем Хавьер Милей разговаривал по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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«Они организовывают мирную конференцию в Латинской Америке и Украине, и мы предложили себя в качестве места проведения, если это будет уместно», — сказала чиновница.

Крайне правый политик набрал больше половины голосов и победил на президентских выборах в Аргентине. Хавьер Милей известен громкими высказываниями о долларизации экономики, отказе от сотрудничества с Китаем, Россией и Бразилией, нежелании вступать в БРИКС.