Мир 15 марта 2024, 19:43 Пособники Гитлера подали голос. Румыны вспомнили о золоте, но забыли о своих долгах Историк Багдасарян: Россия давно погасила «золотой» долг перед Румынией Фото: MAGO / Michael Piepgras / Global Look Press

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Румыния, заручившись поддержкой Европы, попыталась потребовать от России почти 100 тонн золота. Вот только у россиян, в отличие от европейцев, хорошая память: они помнят, как румыны прислуживали Гитлеру, зверствовали на Украине и расстреливали евреев в Одессе, воевали с Красной армией в Крыму и на Кавказе. Почему «золотой» долг давно и с лихвой погашен, объясняет «360».

Золотой вопрос

Европарламент потребовал от России вернуть Румынии ее золотой запас и другие ценности, вывезенные в Российскую империю во время Первой мировой войны «для защиты от разрушения». По подсчетам европейцев, всего в России могло находиться более 90 тонн драгоценного металла.

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Официальный представитель МИД Мария Захарова предположила, что таким образом румынские власти пытаются исправить непростое экономическое положение своей страны. Дипломат также напомнила, что долги Румынии перед СССР и Россией в десятки раз превышают стоимость золота из прошлого века.

Захарова уточнила, что еще до Второй мировой войны советское правительство направило в Бухарест 1436 тонн ценностей. После победы над гитлеровской Германией, союзником которой выступала Румыния, СССР разрешил ей не выплачивать репарации на сумму 300 миллионов долларов. Теперь это равнозначно четырем миллиардам.

Претензии как политическая декларация

Сегодня стало очень модно требовать компенсации за различные истории прошлого. В этом Румыния не одинока: такого же рода политику проводят Польша и некоторые другие страны, напомнил «360» политолог, доктор исторических наук, декан факультета истории, политологии и права МГОУ, профессор МГУ Вардан Багдасарян.

«Сам по себе этот подход, конечно, бесперспективный. Он базируется не на вопросе достижения исторической правды — в большей степени это подверстывание прошлого под современные политические задачи и амбиции», — заверил Багдасарян.

Румынские власти наверняка понимают: никто не будет им компенсировать золото времен Первой мировой. Все претензии — лишь очередная политическая декларация, подчеркнул историк.

История румынского золота

Румыния в начале XX века в значительной степени ориентировалась на Российскую империю. В Первую мировую войну румыны вступили на позднем этапе — в 1916 году. Потенциал их армии был не столь велик, так что ее фактически сразу же разгромили, напомнил Багдасарян историческую канву «золотого» вопроса.

Оставшийся золотой запас Румынии (примерно 93 тонны) на время переместили в Российскую империю. Но дальше пришел 1917 год, в России произошла революция. Воспользовавшийся трудной ситуацией, которая возникла на постимперском пространстве, и отсутствием армии, румыны совершили агрессию и аннексировали Бессарабию. Вардан Багдасарян

Бессарабия, нынешняя часть современной Молдавии, входила в состав Российской империи с начала XIX века. Румыния же попросту оккупировала эту землю.

Уже один этот шаг, казалось бы, должен перечеркнуть вопрос о возвращении чего-либо румынской стороне. Но политическая ситуация скоро стала очень непростой.

«Приближалась глобальная война в Европе, и Советский Союз пытался создать систему коллективной безопасности. Он был обеспокоен налаживанием нормальных отношений с Румынией, поэтому в 1935–1936 годах в качестве акта доброй воли привез румынам приблизительно 1500 тонн материальных ценностей», — рассказал Багдасарян.

Румынские крестьяне, 20-30 года прошлого века / Викимедиа

Румыния — союзник Гитлера

Историк подчеркнул, что этот подарок был кратно больше той суммы, которая равнялась румынскому золоту 1916 года. Но Румыния не поменяла своих привычек и во Второй мировой войне стала союзником гитлеровской Германии, разделив ответственность за все преступления нацистов.

В Румынии был фактически фашистский режим. По многочисленным свидетельствам, на советской территории зверства румынов зачастую затмевали то, что творили немцы. Румыния вновь захватила возвращенную Советскому Союзу в результате событий 1939–1940 годов Молдавию, участвовала в оккупации Украины. Вардан Багдасарян

Союзники Гитлера мечтали создать «великую Румынию», забрав себе молдавские и украинские территории. Участвовали румыны и в холокосте: именно они, захватив Одессу, уничтожали там евреев. Сам город переименовали в Антонеску — в честь кондукэтора (румынский аналог фюрера) Йона Антонеску.

По приказу диктатора Румынии Йона Антонеску 22–24 октября 1941 года в Одессе расстреляли, повесили и заживо сожгли около 22 тысяч горожан. Большинство из них были евреями. Румыны десятилетиями отрицали свою причастность к этим преступлениям и даже после того, как в 2004 (!) году официальные власти признали соучастие в холокосте, эта тема остается табу в румынском обществе.

«Румыны участвовали в Сталинградской битве, воевали на Кавказе и в Крыму, так что у Румынии руки в крови. Она являлась государством-агрессором и несет за это прямую ответственность, хотя, как и многие другие союзники, покинула Германию на последнем этапе Второй мировой войны», — отметил Багдасарян.

Марширующая колонна фермеров в трансильванских костюмах с гитлеровским приветствием / Scherl / Global Look Press

История помнит все

После войны Румыния приняла социалистический курс. Согласно парижскому договору 1947 года страна была обязана выплачивать репарации за свои преступления, но Советский Союз простил ей эти долги.

«Если мы посчитаем суммы, которые простили Румынии, суммы, на которые ей передали ценности в 1935–1936 годах, вспомним ту огромную материальную помощь, которую оказывал СССР, то окажется, что стоимость вывезенного золота давно и с лихвой погашена», — заявил Багдасарян.

Румыния своим нынешним заявлением заставила еще раз вспомнить историю и тот факт, что многие государства Европы были пособниками нацизма и участвовали в его преступлениях, подытожил историк.