15 марта 2024, 11:46
Захарова уличила Румынию в попытке навесить свои долги на Россию
Захарова сочла требование Румынии к РФ вернуть золото попыткой спасти экономику
Требование румынских властей к России по возвращению золотых резервов и культурных ценностей связано с планами решить свои экономические проблемы за чужой счет. Об этом в Telegram-канале написала официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Бывший союзник Гитлера Румыния использует все русофобские площадки, чтобы попытаться навесить долги вековой давности на нас», — сообщила она.
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Захарова отметила, что Румыния пошла на такой шаг, чтобы попытаться исправить свое непростое экономическое положение.
«При этом долги Румынии перед СССР и Россией в 20-25 раз превышают стоимость золотого запаса, который Румыния отправила в Россию в начале XX века», — добавила дипломат.
Ранее стало известно, что депутаты Европарламента приняли резолюцию, в соответствии с которой Россия должна вернуть Румынии государственные золотые резервы, которые ей передали в 1916–1917 годах на хранение.
Мария Захарова
Россия
Румыния
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