Мир 15 марта 2024, 02:14 «Фантомные долги». Захарова ответила ЕП на требование по золоту Румынии Захарова напомнила Румынии о долге в $300 млн после требования вернуть золото РИА «Новости»

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Румыния получала золотые запасы во времена СССР, а после Великой Отечественной войны ей простили долги. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила в Telegram-канале.

«В 1935 году советское правительство направило в Бухарест 1436 тонн ценностей, оставшихся еще с царских времен. Меньше, чем через шесть лет Румыния напала на СССР вместе с Третьим рейхом», — отметила она.

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Однако СССР в 1949 году простил Румынии весь долг. По тогдашнему курсу страна была должна выплатить 300 миллионов долларов в виде репараций.

Сейчас бы им пришлось заплатить четыре миллиарда. При подсчете всех румынских долгов перед Россией и Советским Союзом получится около 1365–1665 тонн золота, добавила представитель дипведомства.

Сейчас румынские власти раскачивают ситуацию в соседней Молдавии, вместо выстраивания конструктивных отношений с соседями. Теперь Румыния попытаться навесить на Россию «фантомные долги вековой давности», резюмировала Захарова.

Европарламент ранее потребовал у российских властей вернуть Румынии золото, вывезенное в 1916–1917 годах.