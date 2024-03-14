Мир 14 марта 2024, 18:33 Европа вспомнила о румынском золоте ЕП потребовал у России вернуть Румынии золото, вывезенное в 1916–1917 годах РИА «Новости»

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Россия должна вернуть Румынии национальное достояние. В принятой депутатами Европарламента резолюции указали, что речь в том числе идет о золотом запасе и культурных ценностях.

«Европарламент настоятельно призывает Россию полностью вернуть оставшееся невозвращенным Румынии национальное достояние», — подчеркнули в документе.

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Депутаты пришли к выводу, что Россия якобы не вернула балканскому государству государственные золотые резервы, переданные ей на хранение в 1916–1917 годах. Они также указали, что Румыния не получили назад культурные, религиозные и архивные ценности. В ЕП отметили, что действия российской стороны нарушают международное право.

Еврокомиссию и внешнеполитическую службу ЕС депутаты призвали добавить возвращение национального достояния Румынии в дипломатическую двустороннюю повестку в отношениях с Россией. Сделают это сразу же после того, как появится возможность возобновить политический диалог.

Вопрос о скифском золоте, которое суд Амстердама решил передать Украине, хотят поднять в ЕСПЧ. Иски в организацию направили четыре крымских музея, в том числе Центральный музей Тавриды.