Мир 05 февраля 2024, 22:15 Россия без бананов не останется. Какие страны смогут заменить поставки из Эквадора Экономист Чирков: другие страны смогут заменить эквадорские бананы в России Pxhere

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Россельхознадзор ограничил ввоз выращенных в Эквадоре бананов и гвоздик через Германию, Литву, Латвию и Нидерланды. При чем здесь ВСУ и как запрет скажется на российском рынке — в материале «360».

Почему в России запретили эквадорские бананы и гвоздики

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору выразила обеспокоенность из-за участившихся случаев нарушения требований при перевозке товара. В ведомстве заявили, что в предыдущих поставках бананов обнаружили опасную муху, которая грозит заражением широкого спектра продуктов. Кроме того, насекомое является переносчиком ряда заболеваний.

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Ограничения на ввоз бананов ввели в отношении пяти эквадорских поставщиков, которые допустили наибольшее количество санитарных нарушений.

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Также Россельхознадзор постановил прекратить сертификацию эквадорских гвоздик, в которых выявили западный цветочный трипс. Последний представляет собой вредителя закрытого грунта.

«Принимая во внимание, что наибольшее количество обнаружений карантинных объектов выявляется в цветочной продукции происхождением из Эквадора, поступающей на территорию России через страны Европейского союза (Нидерланды, Германия, Латвия, Литва), российской службой направлены соответствующие обращения в адрес уполномоченных органов данных стран с просьбой прекратить с 9 февраля сертификацию эквадорских гвоздик», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что при продолжении поставок зараженных цветов российской стороне придется перейти к следующему этапу введения ограничений в отношении других растений.

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При чем здесь ВСУ

Поставки гвоздик и бананов из Эквадора приостановили на фоне решения президента Даниэля Нобоа о передаче старого советского оружия США. В свое оправдание эквадорский лидер назвал технику «металлоломом», непригодным для использования. Старое оборудование заменят новой техникой для борьбы с бандами наркоторговцев, которые терроризируют страну.

На это обратил внимание военный эксперт Борис Рожин. Он написал в своем Telegram-канале, что РФ прекратила ввоз гвоздик и бананов после заявлений Эквадора о передаче под давлением США старой техники на Украину.

«Правильная реакция, которая ударит по эквадорскому сельскому хозяйству, и без того находящемуся в сложной ситуации. РФ была крупнейшим покупателем местных бананов», — подчеркнул он.

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Как запрет эквадорских бананов скажется на России

В России действительно предпринимаются шаги для ограничения поставок эквадорских бананов в страну, рассказал «360» доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков.

«В принципе, это может привести к некоторому повышению цен», — поделился мнением эксперт.

Он добавил, что Эквадор в настоящее время не является лидером по производству бананов. Главные игроки на банановом рынке — Индия, Китай и другие страны.

«Для России будут возможности заменить бананы из Эквадора на другие бананы, на поставки из других стран. Правда, может быть, они будут отличаться по вкусовым качествам, по каким-то другим [параметрам], но в любом случае поставки бананов вполне можно заместить», — подчеркнул Чирков.

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Как запрет России скажется на Эквадоре

Решение России станет большой проблемой для Эквадора, ведь эта страна поставляет в РФ традиционно много бананов. В числе экспортной продукции также гвоздики, морепродукты и металлы.

«Ограничения по бананам и, как мы видим, уже по гвоздикам из Эквадора — это будет очень существенно для экономики Эквадора. <…> Безусловно, для экономики Эквадора это будет ударом», — предупредил специалист.

Происходящее на мировых ранках говорит о том, что ситуация действительно обостряется, добавил Чирков.

«Кризис с поставками, кризис продовольственный — как мне кажется, из-за таких вещей он вполне может набрать силу и, соответственно, проявиться еще сильнее, так сказать, в будущем», — заключил специалист.

Финансовый аналитик Александр Разуваев ранее предположил, что на фоне ограничений экспорта эквадорских бананов цены на продукт в России вырастут несущественно. У РФ нормальные отношения с латиноамериканскими странами, поэтому государства смогут договориться о поставках.