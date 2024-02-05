Общество 05 февраля 2024, 19:03 Аналитик Разуваев: вместо Эквадора поставлять бананы в РФ будут латиноамериканские страны

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Россельхознадзор ограничил ввоз в Россию бананов из Эквадора из-за выявления в них многоядной мухи-горбатки. Отличной заменой Эквадору станут латиноамериканские страны, сообщил финансовый аналитик Александр Разуваев в беседе с News.ru.

По словам эксперта, на фоне ограничений цены на бананы несущественно вырастут. У России нормальные отношения с латиноамериканскими странами, поэтому о поставках государства смогут договориться.

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«Мы найдем поставщиков. Много латиноамериканских стран всю жизнь выращивают бананы, знаменитая „банановая республика“», — отметил Разуваев.