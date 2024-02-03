Мир 03 февраля 2024, 03:44 Бананы запретили ввозить в Россию из Эквадора из-за мухи-горбатки Россельхознадзор ограничил поставки бананов с пяти предприятий Эквадора Pxhere

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Поставки бананов в Россию приостановили с пяти предприятий Эквадора. Такие меры связаны с выявлением многоядной мухи-горбатки, сообщили на сайте Россельхознадзора.

В бананах из Эквадора периодически обнаруживают многоядную муху-горбатку, которая является опасным карантинным объектом.

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Главе эквадорского Минсельхоза Франклину Данило Паласиосу Маркесу направили просьбу принять меры в отношении организаций, где выявили наибольшее количество нарушений.

Сотрудники Россельхознадзора выразили обеспокоенность ситуацией, связанной с поставками «опасных» бананов. Как отметили в ведомстве, если власти Эквадора не отреагируют на ситуацию, то российская сторона «перейдет к следующему этапу введения ограничительных мер».

Ранее в Россию ограничили ввоз кормов для животных с предприятия Farmina Pet Foods из-за выявления в них мышьяка. Запрет коснулся ряда сухих кормов, среди них Matisse, Ecopet, Cibau и другие.