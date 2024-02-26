Эксклюзив 26 февраля 2024, 17:22 Рассчитывающий на помощь Запада Зеленский не учел силу России Политолог Светов: Россия не станет ждать готовности Украины к перевооружению IMAGO / Didier Lebrun / Global Look Press

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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров с приехавшими в Киев западными политиками и на своей пресс-конференции сделал ряд заявлений, в которых никак не учел силу российской армии: она не остановилась после освобождения Авдеевки и продолжила свое продвижение вперед. Фактически украинский лидер постарался успокоить себя, население и западных партнеров. Об этом в комментарии «360» заявил журналист и политолог Юрий Светов.

Демилитаризация Украины

Светов напомнил, что в ходе своих выступлений Зеленский анонсировал новое контрнаступление. По оценке эксперта, атаки ВСУ начнут не раньше следующего года. До декабря командование украинских сил проведет перегруппировку и перевооружение, а политическое руководство готовится к проведению саммитов о мире.

«Во всех этих разговорах Зеленского России отводится пассивная роль. В Киеве считают, что мы ждем, пока нам предложат участие в каких-то переговорах о мире. Вот это вот убеждение или самоуспокоение присутствует. Видимо, нам надо переубедить их в том, что Россия не станет терпеливо сидеть и ждать, пока Украина перевооружится», — заявил Светов.

Политолог отметил, что уже появились сообщения, что ведущая оборонная компания Германии Rheinmetall объявила о строительстве завода на территории Украины, Турция — от готовности ввести в производство завод по выпуску беспилотников Bayraktar, Великобритания говорила о совместном военном производстве на Украине.

«Мы за этим следим, и в нужный момент эти заводы получат такую порцию российских подарков, что ввести в действие их не удастся», — подчеркнул собеседник «360».

Помощь от НАТО

Кроме совместного оборонного производства, страны Североатлантического альянса продолжают снабжать Украину новым оружием.

«Появились сообщения, что на линии фронта замечен танк Abrams. Машину разминирования на базе Abrams мы уничтожили, а танки пока в боевые действия не вступали, но они там есть», — отметил Светов.

Политолог добавил, что Украина настаивает на передаче ей дальнобойного ракетного вооружения от Германии и США с дальностью до 500 километров. Кроме того, рано или поздно начнутся поставки истребителей F-16.

«Остается вопрос, где они будут базироваться. Разговоры идут про Румынию и даже, возможно, про Молдавию. Предполагается, что эти самолеты используют для атак на Крым и Крымский мост», — подчеркнул Светов.

По его словам, также Украина заявила о расширении производства беспилотников. В этой связи российские военные развернули настоящую охоту на операторов украинских дронов, которых выводят из строя в первую очередь.

Ложь Зеленского

В ходе своих выступлений президент Украины продолжил убеждать всех, что победа реальна, а страна потеряла всего 31 тысячу военных. Но, по оценкам разных экспертов, реальное число убитых в пять и более раз больше.

«Есть специальная организация, которая со спутников отслеживает кладбища на Украине и в Польше. Она ведет свои независимые подсчеты, сколько там похоронено. Во-вторых, есть специальная программа на Украине, в которой они разработали свою методику подсчета погибших по выбывшим ip-адресам и телефонным номерам, где они дают минимальные оценки в 150 тысяч погибших», — пояснил Светов.

Подводя итог, политолог подчеркнул, что украинские власти и поддерживающие их страны Запада постарались убедить себя, что Украина имеет шанс на победу. Но только все они забыли, что еще есть Россия, которая не станет сидеть сложа руки.