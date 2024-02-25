Мир 25 февраля 2024, 21:18 Ни один украинец не верит словам Зеленского о потерях — Захарова Захарова: все украинцы понимают, что Зеленский занизил число потерь ВСУ РИА «Новости»

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Заявления президента Владимира Зеленского о потерях ВСУ являются ложными по мнению граждан Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА «Новости».

«То, что Зеленский врет, понимает каждый гражданин Украины, в первую очередь — каждый всушник. <…> Раньше ЗеПрезидент за людей не считал русскоязычное население Донбасса, сейчас он за людей перестал считать население оставшихся частей Украины», — сказала она.

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Захарова отметила, что украинцы перестали быть людьми для Зеленского. Теперь граждане страны стали единицами, на которых «можно еще получить западных денег». Именно поэтому политик в разы занизил число потерь ВСУ, оставив в украинской армии «мертвых душ», которых продолжат финансировать как живых.

Зеленский сказал журналистам, что ВСУ потеряли только 31 тысячу человек на поле боя. Как отмечал на встрече с президентом Владимиром Путиным глава Минобороны России Сергей Шойгу, только с начала контрнаступления армия Украины лишилась 166 тысяч военных убитыми и ранеными, более 800 танков, почти 2400 машин бронетехники и и более 120 самолетов и вертолетов.