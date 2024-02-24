Мир 24 февраля 2024, 14:01 «Риск растет». Пушков рассказал о необратимых последствиях при поставке F-16 Украине Пушков: удары ВСУ по России с помощью F-16 приведут к столкновению с НАТО piqsels

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Вероятность прямого столкновения Североатлантического альянса с Россией возрастает. Как рассказал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале, риск возрастет, если Вооруженные силы Украины используют переданные им американские истребители F-16 для ударов по российским территориям.

«НАТО идет по пути эскалации. <…> Риск прямого столкновения с Россией для НАТО возрастает», — написал сенатор.

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Пушков отметил, что Запад отчаянно пытается изменить ход событий и сам убеждает себя, что такой способ есть. Однако появление F-16 у украинской армии ни на что не повлияет в зоне спецоперации, но обострит отношения России с Североатлантическим альянсом.

Военные Украины неоднократно жаловались, что им остро не хватает людей. В рядах ВСУ уже стали замечать женщин, сообщил сайт «Аргументы и факты». Политолог Сергей Разгуляев заявил, что следом с оружием в руках на линию соприкосновения могут пойти дети и старики.