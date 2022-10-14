Макрон о конфликте Армении и Азербайджана: чего добивается Франция | 360°

Мир 14 октября 2022, 23:35 Поделиться Telegram

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Viber Макрон попытался заработать очки на поддержке Армении. Это раздует новый виток конфликта в Карабахе Политолог Юрий Светов: Макрон увидел для себя возможность набрать популярность Источник фото: РИА «Новости»

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия «вмешалась» в конфликт Армении и Азербайджана в попытке дестабилизировать ситуацию. Президент России Владимир Путин посчитал заявления французского лидера Эммануэля Макрона некорректными. Россия сохраняет хорошие отношения с двумя странами, а Запад, наоборот, хочет создать беспорядок в регионе.

Видение конфликта

По словам Путина, у французского коллеги отсутствует понимание хода конфликта, а информация о позициях дается только с одной стороны.

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«Они прозвучали некорректно, я бы даже сказал, извращенно, неприемлемо», — заявил Путин на саммите СНГ в узком составе.

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Российский лидер отметил, что у него и Макрона будет возможность обсудить эти слова. Путин добавил, что Россия всегда стремилась к урегулированию конфликтов. Это касается и войны в Нагорном Карабахе.

Ранее Макрон заявил, что Россия «вмешалась» в конфликт Армении и Азербайджана. По мнению французского лидера, страна хотела дестабилизовать ситуацию на Кавказе.

«Она явно играла в игру Азербайджана с турецким пособничеством и вернулась туда, чтобы ослабить Армению», — сказал политик.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, председатель Европейского совета Шарль Мишель и президент Франции Эммануэль Макрон по итогам переговоров в Праге заявили, что Евросоюз отправит миссию на армяно-азербайджанскую границу, писал ТАСС.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона готова помочь в реализации трехсторонних соглашений по Нагорному Карабаху и участвовать в дальнейшем регулировании отношений Армении и Азербайджана.

Источник фото: РИА «Новости»

Не помощь, а дестабилизация

Политолог и журналист Юрий Светов напомнил «360», что спикер Конгресса Нэнси Пелоси после поездки на Тайвань отправилась сразу в Армению. После этого она обвинила Азербайджан в агрессии, а Макрон вторил ей.

«Он решил, что это поле, на котором можно сыграть<…>Макрон увидел для себя возможность набрать популярность и реализовать мечту — стать первым политиком в Европе который заменит Ангелу Меркель. Но надо искать виноватого, а виновата Россия», — рассказал Светов.

Макрон также может преследовать цель дестабилизировать обстановку на Кавказе. По мнению политолога Маиса Курбанова, Запад желает разъединить Россию с Арменией, Азербайджан и Иран.

«У Макрона нет цели в Армении. Он преследует только свою цель — дестабилизировать обстановку. Так делали в Средней Азии и на Украине», — рассказал Курбанов.

Другая возможная цель Запада на Кавказе — выйти к энергоресурсам Азербайджана. Курбанов отметил, что из-за дефицита энергоносителей в мире Европа пытается влиять на Армению, чтобы выйти к ресурсам Азербайджана.

Источник фото: РИА «Новости»

Отношения с Россией

Россия сохраняет хорошие отношения как с Арменией, так и с Азербайджаном. Маис Курбанов отметил, что руководство страны всегда помогало этим государствам развиваться, и благодаря ее политике никто из них не ушел в сторону Запада.

Схожего мнения придерживается и Светов. Он напомнил, что Армения и Азербайджан — союзники России. И задача страны — добиться того, чтобы они не воевали, а нашли форму согласия.

«На день рождения Владимира Путина на встречу с президентом прилетали и Алиев, и Пашинян. Сейчас в Астане была их встреча. Кому [на Западе] понравится, что Россия — миротворец?. Вот Макрон с усердием и ломанулся», — заключил Светов.

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