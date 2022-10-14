Путин назвал некорректными и неприемлемыми высказывания Макрона о Карабахе | 360°

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Путин назвал некорректными и неприемлемыми высказывания Макрона о Карабахе

Путин: слова Макрона о роли России в конфликте Армении и Азербайджана звучат некорректно

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Высказывания лидера Франции Эммануэля Макрона о Карабахе являются некорректными и неприемлемыми, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите СНГ. Он добавил, что с удивлением прочитал комментарии французского президента на эту тему.

По мнению Путина, в заявлениях Макрона отсутствует понимание самого хода конфликта в Карабахе, сообщил ТАСС.

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«Поэтому они прозвучали некорректно, я бы сказал даже — извращенно, поэтому [эти высказывания] неприемлемы», — добавил президент России.

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Он не исключил, что, возможно, еще обсудит с Макроном эту тему. Отдельно Путин указал на то, что Россия всегда стремилась к тому, чтобы урегулировать любые конфликты, в том числе, и вопросы, связанные с Карабахом и вокруг него.

Ранее Макрон в интервью телеканалу France 2 прокомментировал конфликт Армении и Азербайджана, заявив, что в него «вмешалась» Россия.

«Она (РФ, — прим. ред.) явно играла в игру Азербайджана с турецким пособничеством и вернулась туда, чтобы ослабить Армению», — заметил политик.

По мнению Макрона, Россия совершила маневр по дестабилизации на Кавказе ради создания беспорядка.

На его слова отреагировала представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, заявления Макрона, что Россия использует армяно-азербайджанский конфликт для дестабилизации ситуации на Кавказе, не соответствуют действительности.

Владимир Путин

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