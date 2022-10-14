Путин назвал некорректными и неприемлемыми высказывания Макрона о Карабахе | 360°

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Мир
15 октября 2022, 21:22
Испанские пенсионеры устроили митинг в Мадриде из-за снижения уровня жизни
Мир
15 октября 2022, 21:19
Маск предложил человечеству перестать целиться в себя ядерным оружием
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Мир
15 октября 2022, 20:58
Россия получила опыт борьбы с НАТО в рамках спецоперации
Мир
15 октября 2022, 20:54
Шансы Украины на дальнобойное оружие США назвали незначительными
Мир
15 октября 2022, 20:54
США призвали отказаться от трех ключевых союзников
Москва
15 октября 2022, 20:54
Перевозивший мобилизованных автобус попал в аварию при выезде из Москвы
Подмосковье
15 октября 2022, 20:44
Фестиваль-конкурс «Хрустальный башмачок — дети» прошел в Луховицах
Мир
15 октября 2022, 20:31
Румынию уличили в продаже электричества по завышенным ценам
Мир
15 октября 2022, 20:26
Полиция Норвегии задержала россиянина из-за управления дроном