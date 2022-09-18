Прибытие Пелоси в Армению показали на видео | 360°

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Прибытие Пелоси в Армению показали на видео

Появились кадры прибытия спикера Конгресса США Пелоси в Армению

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Спикер палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси прибыла в Армению, где проведет рабочую встречу с президентом Николом Пашиняном. Кадры проезда кортежа политика появились в Сети.

На пути следования американской делегации собралось много людей. Местные жители держали в руках флаги США и выкрикивали приветствия.

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О прибытии борта Пелоси в Ереван стало известно накануне. Пелоси заявляла, что выразит поддержку армянскому правительству в связи с вооруженным конфликтом на границе с Азербайджаном.

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Профессор публичного права Карин Беше-Головко объяснял, что приезд спикера в Армению связан с попыткой США наладить отношения с властями государства и перехватить влияние на эту страну у России.

Боевые действия на границе Азербайджана и Армении возобновились в ночь на 13 сентября. При этом обе стороны в эскалации конфликта винили друг друга, писали «Дни.ру».

Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность из-за напряженной обстановки на армяно-азербайджанской границе.

Конфликт Азербайджана и Армении

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