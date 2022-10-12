Россия поможет скорейшей реализации соглашений Армении и Азербайджана | 360°

Все новости

Подмосковье

12 октября 2022, 18:06

Подмосковье получило 39 медалей на всероссийской аграрной выставке

Подмосковье

12 октября 2022, 18:03

Еще 1,3 тысячи гектаров земли отдали под сельское хозяйство в Подмосковье за неделю

Реклама

Подмосковье

12 октября 2022, 17:58

Игорь Брынцалов оценил первый этап капитального ремонта гимназии №11 в Балашихе

Общество

12 октября 2022, 17:58

Плавучий кран подошел к Крымскому мосту для ремонта

Общество

12 октября 2022, 17:58

Фейк: в школах Хакасии продают значки «Готов к труду и обороне»

Мир

12 октября 2022, 17:57

Байден выронил шпаргалку с ответами на интервью

Эксклюзив

12 октября 2022, 17:56

Появление в рядах ВСУ целых подразделений иностранных наемников объяснили

Власть

12 октября 2022, 17:55

Путин проведет трехстороннюю встречу с лидерами Киргизии и Таджикистана в Астане

Мир

12 октября 2022, 17:55

Кремль приветствовал отказ Турции вводить санкции против России

Мир

12 октября 2022, 16:51

Россия поможет скорейшей реализации соглашений Армении и Азербайджана

Глава МИД Лавров назвал трехсторонние соглашения темой переговоров с главой МИД Армении

Читать 360tv в

Россия готова помочь в скорейшей реализации трехсторонних соглашений по Нагорному Карабаху и поучаствовать в дальнейшем урегулировании отношений Армении и Азербайджана. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с армянским коллегой Араратом Мирзояном.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что также хотел бы обсудить вопрос переговоров премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Европе.

Реклама

«Средства массовой информации полнятся различными слухами и предположениями. Конечно, было бы важно сегодня рассмотреть, что мы могли бы еще сделать, чтобы трехсторонние соглашения лидеров России, Армении и Азербайджана воплощались в жизнь побыстрее», — заявил Лавров.

Реклама

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились на саммите Европейского политического сообщества в Праге.Третьим участником переговоров стал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По информации СМИ, турецкий лидер просил Пашиняна заключить мировое соглашение с Азербайджаном. Эта встреча прошла в начале октября.

К тому времени прошло меньше месяца после обострения на армяно-азербайджанской границе, урегулированием которого занималась Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ)

Армения

МИД РФ

Конфликт Азербайджана и Армении

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама