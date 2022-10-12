Россия поможет скорейшей реализации соглашений Армении и Азербайджана | 360°

Мир 12 октября 2022, 16:51 Поделиться Telegram

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Viber Россия поможет скорейшей реализации соглашений Армении и Азербайджана Глава МИД Лавров назвал трехсторонние соглашения темой переговоров с главой МИД Армении Аппарат Президента Республики Армения

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Россия готова помочь в скорейшей реализации трехсторонних соглашений по Нагорному Карабаху и поучаствовать в дальнейшем урегулировании отношений Армении и Азербайджана. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с армянским коллегой Араратом Мирзояном.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что также хотел бы обсудить вопрос переговоров премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Европе.

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«Средства массовой информации полнятся различными слухами и предположениями. Конечно, было бы важно сегодня рассмотреть, что мы могли бы еще сделать, чтобы трехсторонние соглашения лидеров России, Армении и Азербайджана воплощались в жизнь побыстрее», — заявил Лавров.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились на саммите Европейского политического сообщества в Праге.Третьим участником переговоров стал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По информации СМИ, турецкий лидер просил Пашиняна заключить мировое соглашение с Азербайджаном. Эта встреча прошла в начале октября.

К тому времени прошло меньше месяца после обострения на армяно-азербайджанской границе, урегулированием которого занималась Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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