Украинский депутат Сергей Батрин утром 15 декабря едва не устроил массовое убийство на заседании сельсовета в Закарпатье. Представитель пропрезидентской партии «Слуга народа» взорвал три гранаты , когда коллеги рассматривали вопрос принятия бюджета на 2024 год. Мужчина стоял возле двери, нервно подергиваясь, и наблюдал за бурной дискуссией собравшихся. Когда участники начали спорить, кому из них высказаться, депутат несколько раз прокричал: «А можно я?», и бросил поочередно три гранаты. Раздались громкие взрывы, а затем истошные крики людей. Пострадали 26 человек, теперь шесть из них оказались в тяжелом состоянии. Сам подрывник тоже остался жив, врачи пытаются его реанимировать. Уголовное дело возбудили по статье «Террористический акт», его расследованием займется Служба безопасности Украины . Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы . За несколько дней до ЧП Батрин критиковал старосту общины.

Далее — прямая речь собеседников «360».

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Украинский политолог и экономист Александр Дудчак — украинцы не ждут ничего хорошего от жизни

Есть причины, есть выводы. Депутат был в небольшом конфликте с руководством, потому что требовал отчет по предыдущему году об использовании бюджета до того, как они планировали принимать новый. Он выступал против того, чтобы руководство повысило себе ежемесячные выплаты в полтора раза только по зарплате и 100% премии каждый месяц. В общем, накопились у него претензии к своим же руководителям.

Это все происходит на фоне такого состояния общества и всех жителей Украины, когда у людей психика расшатана. Постоянный стресс, они не знают, что будет дальше. Вернее, знают, что ничего хорошего завтра не произойдет. Проблемы и с мобилизацией, и с личным будущим… Еще в этих условиях неконтролируемая миграция боеприпасов по всем населенным пунктам доводит до таких случаев.