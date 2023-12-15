15 декабря 2023, 20:36
«Проще умереть, чем жить». Украинский кризис заставил сельского депутата схватиться за гранаты
Ученый Межевич: взорвавшего в Закарпатье гранаты депутата довело отчаяние
Украинский депутат Сергей Батрин утром 15 декабря едва не устроил массовое убийство на заседании сельсовета в Закарпатье. Представитель пропрезидентской партии «Слуга народа» взорвал три гранаты, когда коллеги рассматривали вопрос принятия бюджета на 2024 год. Мужчина стоял возле двери, нервно подергиваясь, и наблюдал за бурной дискуссией собравшихся. Когда участники начали спорить, кому из них высказаться, депутат несколько раз прокричал: «А можно я?», и бросил поочередно три гранаты. Раздались громкие взрывы, а затем истошные крики людей. Пострадали 26 человек, теперь шесть из них оказались в тяжелом состоянии. Сам подрывник тоже остался жив, врачи пытаются его реанимировать. Уголовное дело возбудили по статье «Террористический акт», его расследованием займется Служба безопасности Украины. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы. За несколько дней до ЧП Батрин критиковал старосту общины.
Далее — прямая речь собеседников «360».
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак — украинцы не ждут ничего хорошего от жизни
Есть причины, есть выводы. Депутат был в небольшом конфликте с руководством, потому что требовал отчет по предыдущему году об использовании бюджета до того, как они планировали принимать новый. Он выступал против того, чтобы руководство повысило себе ежемесячные выплаты в полтора раза только по зарплате и 100% премии каждый месяц. В общем, накопились у него претензии к своим же руководителям.
Это все происходит на фоне такого состояния общества и всех жителей Украины, когда у людей психика расшатана. Постоянный стресс, они не знают, что будет дальше. Вернее, знают, что ничего хорошего завтра не произойдет. Проблемы и с мобилизацией, и с личным будущим… Еще в этих условиях неконтролируемая миграция боеприпасов по всем населенным пунктам доводит до таких случаев.
Профессор главный, научный сотрудник Института Европы Николай Межевич — острое проявление кризиса
На внутреннем пространстве Украины происходит такая жесть, что проще принести гранаты в здание местного самоуправления, чем жить так дальше.
Перед нами достаточно острое проявление общего кризиса. Он может выражаться в гранате, в росте заболеваемости, показателях по экономике. Это частные случаи, которые вместе складываются в общую картину. А она вот такая, как я сказал: проще умереть, чем жить.
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