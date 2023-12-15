Мир 15 декабря 2023, 16:42 Взорвавшему гранаты в сельсовете на Украине депутату пригрозили 10 годами тюрьмы Полиция Украины: взорвавшему гранаты в сельсовете депутату грозит 10 лет тюрьмы

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Украинскому депутату от партии «Слуга народа» Сергею Батрину, взорвавшему гранаты в здании сельсовета в Закарпатской области, грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщила врио заместителя начальника департамента коммуникации нацполиции Юлия Гирдвилис в эфире телеканала «Киев 24».

Она напомнила, что ЧП случилось 15 декабря в 11:37 по местному времени. Следователи квалифицировали происшествие как террористический акт, сказала Гирдвилис.

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«Оно наказывается до 10 лет лишения свободы», — отметила врио заместителя начальника департамента коммуникации украинской нацполиции.

МВД Украины сообщило, что депутат взорвал три гранаты в здании Керецковского сельского совета во время заседания сессии. По предварительной информации, пострадали 26 человек.

По данным украинского издания «Страна.ua», за несколько дней до ЧП Батрин выложил видео, в котором раскритиковал старосту общины. Закарпатский депутат заявил, что в бюджете на 2024 год заложили 100 тысяч гривен (более 240 тысяч рублей) для директора коммунального предприятия, однако в селе Кушница уже несколько лет проблемы с водой.