Мир 15 декабря 2023, 14:19 Депутат взорвал три гранаты в здании сельсовета в Закарпатье, ранены 26 человек Депутат взорвал три гранаты во время сессии сельсовета в Закарпатье Пресс-служба МВД Украины / Telegram

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В Закарпатской области депутат взорвал гранаты в здании Керецковского сельского совета во время заседания сессии. По предварительным данным, пострадали 26 человек. Об этом сообщили в Telegram-канале МВД Украины.

Пресс-служба МВД Украины / Telegram

Шесть раненых в тяжелом состоянии. Поначалу сообщалось, что взрыватель погиб, однако позже пресс-служба украинского МВД информировала о том, что медики пытаются его реанимировать.

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На месте работают все профильные службы. Прибыли группа полиции, следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники. «Первоочередные следственные действия» продолжаются.

Появились жуткие кадры с места происшествия: повсюду следы крови, разбросанные стулья и бутылки с водой, которые депутатам, видимо, подготовили к заседанию.

В СМИ публиковали и неофициальные видео с моментом взрыва, судя по которым, люди никак не ожидали случившегося. Пока мужчина кидал на пол одну за другой три гранаты, многие даже не успели встать из-за столов.