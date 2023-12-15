Мир 15 декабря 2023, 18:09 Дело о теракте возбудили на Украине после подрыва гранат в сельсовете Нацполиция Украины: дело о теракте завели после подрыва гранат в сельсовете Sven Verweij / Unsplash

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Служба безопасности Украины будет расследовать дело о теракте после подрыва гранат в сельсовете в Закарпатской области. Об этом сообщила Национальная полиция Украины в Telegram-канале.

В ведомстве указали, что следователи квалифицировали происшествие по уголовной статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

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«Служба безопасности Украины вносит сведения и будет расследовать произошедшее по части 1 статьи 258 УК (террористический акт), что является подследственностью СБУ», — сообщила Нацполиция.

В подрыве гранат в здании Керецковского сельсовета обвинили закарпатского депутата от партии «Слуга народа» Сергея Батрина. По предварительным данным, пострадали 26 человек, шесть из них оказались в тяжелом состоянии. Врио заместителя начальника департамента коммуникации нацполиции Юлия Гирдвилис сообщила, что политику грозит до 10 лет лишения свободы.

По словам депутата Верховной рады от партии «Слуга народа» Марьяны Безуглой, у Батрина был конфликт с главой Керецкой объединенной территориальной общины Михаилом Мушкой. Закарпатского депутата возмущала премия в 100% от оклада, которую каждый месяц выписывали председателю, уточнила парламентарий.