Эрдоган рассказал о разговоре с Путиным: подробности | 360°

Мир 20 сентября 2022, 17:17 Поделиться Telegram

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Viber Играет в свои игры. Эрдоган стремится к образу миротворца и мечтает возродить Османскую империю Профессор Сатановский заявил, что Эрдоган мечтает возродить Османскую империю Президенты Турции и России. Фото wikipedia.org

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган похвастал всему миру личной беседой с президентом России. Однако за всем этим кроется расчет на дешевый российский газ и славу миротворца. В предвыборный год ему очень важно создать у соотечественников образ политика, который может со всем найти общий язык и всегда получает прибыль.

Турецкий президент рассказал о беседе с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российская сторона стремится как можно скорее закончить конфликт на Украине. Такой вывод турецкий лидер сделал после разговора с президентом России Владимиром Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане, сообщил ТАСС.

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Хотя «сейчас дела идут достаточно проблематично», Турция всегда будет стремиться к тому, «чтобы эта битва завершилась миром», отметил Эрдоган. Реджеп Тайип Эрдоган также напомнил, что его страна независима и она не будет ни по какому поводу отчитываться перед Евросоюзом.

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Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что ситуация на Украине пока не может быть урегулирована с помощью политиков и дипломатов. Хотя российская сторона всегда готова к переговорам, украинцы с весны делают все, чтобы диалога не состоялось.

Турция надеется на дешевый российский газ

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в разговоре с «360» рассказал, что для президента Турции было важно озвучить слова Путина: так можно было подчеркнуть, что они были сказаны именно Эрдогану. Это существенно укрепляет его политические позиции.

«Турции важно участвовать в переговорном процессе между Россией и Украиной. Это делает Реджепа Тайипа Эрдогана посредником, а это очень удачная позиция. Кроме того, повышается его авторитет в малых странах, а еще это позволяет развивать экономическое сотрудничество с обеими сторонами, ведь он же посредник», — пояснил Журавлев.

По его словам, Эрдоган старается вести себя достаточно осторожно в российско-украинском конфликте. Для турецкого лидера важно не поссориться ни с Россией, ни с Западом, который этот конфликт создал. Кроме того, Турция надеется покупать дешевый газ в России, при этом продавая свои товары в Европу.

Эрдоган готовится к выборам

Президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский уточнил, что слова Путина о стремлении России поскорее закончить конфликт вовсе не означают желание возобновить переговорный процесс. Говорить на Украине не с кем, там не играют в честные игры и действуют как заправские шулеры.

Собеседник издания также подчеркнул: нет никаких гарантий, что президент России что-то говорил своему турецкому коллеге, а если и говорил, то именно то, что передал публике Эрдоган. Не исключено, что он просто подвел цитату Путина к своему к своему видению ситуации.

«Эрдоган же играет в свои игры — у него предвыборный год, нужно выигрывать в глазах собственного населения. Он позиционирует себя великим международным посредником: вот никто не может усадить Россию и Украину за стол переговоров, а президент Турции может», — сказал Сатановский.

Он также отметил, что российская сторона пока склонна поддерживать эту игру, так как Турция без Эрдогана будет не таким выгодным партнером. Турецкий лидер, что называется, тяжелый пассажир, но те, кто придет после него, могут оказаться куда хуже.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин. Фото РИА «Новости»

Османская империя мечтает о возрождении

Президент России дал очень верную характеристику Эрдогану: турецкий лидер никогда не виляет хвостом, напомнил Сатановский. Его позиция по российско-украинскому конфликту довольно честная, она — протурецкая.

«Это позиция будущей Оттоманской Порты или Османской империи. Она может возродиться, в том числе, и на костях и руинах Советского Союза за счет пока что постсоветских тюркских республик», — сказал профессор.

Он уточнил, что Эрдоган потому и не признает Крым российским: с его точки зрения, Крым турецкий. Анапа, Сочи, весь юг России и половина Украины также когда-то были турецкими территориями — достаточно взглянуть на карты XVII–XVIII веков.

Турция стремится к прибыли

Сатановский подчеркнул, что турецкие власти надеются получить все преференции, какие они только смогут выжать из России, Украины, Запада — ото всех. Туркам нельзя отказать в умении торговать и получать прибыль откуда только возможно.

«Турецкий президент действует исключительно в своих интересах. Он подписал кучу оборонных контрактов с Украиной, продает ей свои беспилотники Bayraktar. С нами он работает и по туризму, и по транзиту энергоносителей, и по массе других направлений, получая исключительную прибыль», — сказал политолог.

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