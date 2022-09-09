Эрдоган попросил у Путина скидку на газ | 360°

Важное 09 сентября 2022, 15:46 Поделиться Telegram

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Viber Эрдоган попросил у Путина скидку на газ Президент Турции Эрдоган захотел скидку на российский газ после разговора с Путиным РИА «Новости»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что хочет получить скидку на газ, после разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg.

«Обсуждал цены на газ с Путиным, надеюсь получить скидку», — процитировал турецкого лидера «Интерфакс».

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Еще Эрдоган хочет попросить Владимира Путина организовать поставки российской агропродукции по «зерновому коридору». Эту тему он уже поднимет при личной встрече в Самарканде в рамках саммита ШОС 15–16 сентября.

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Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что западные страны стали паниковать из-за наступления зимы и роста цен. Он поделился мнением об обстановке в Европе во время выступления на пресс-конференции в Хорватии.

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