Эрдоган попросил у Путина скидку на газ | 360°

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Эрдоган попросил у Путина скидку на газ

Президент Турции Эрдоган захотел скидку на российский газ после разговора с Путиным

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что хочет получить скидку на газ, после разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg.

«Обсуждал цены на газ с Путиным, надеюсь получить скидку», — процитировал турецкого лидера «Интерфакс».

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Еще Эрдоган хочет попросить Владимира Путина организовать поставки российской агропродукции по «зерновому коридору». Эту тему он уже поднимет при личной встрече в Самарканде в рамках саммита ШОС 15–16 сентября.

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Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что западные страны стали паниковать из-за наступления зимы и роста цен. Он поделился мнением об обстановке в Европе во время выступления на пресс-конференции в Хорватии.

Газ

Реджеп Эрдоган

Владимир Путин

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