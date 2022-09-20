Эрдоган отказался отчитываться перед ЕС за переговоры | 360°

Все новости

Подмосковье

20 сентября 2022, 09:47

Электроснабжение в Подмосковье оперативно восстановили после урагана

Мир

20 сентября 2022, 09:46

Украина призналась, что будет и дальше просить оружие у Запада

Реклама

Мир

20 сентября 2022, 09:43

Казахстан начал задерживать российские грузовики с товарами из Европы

Транспорт

20 сентября 2022, 09:39

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России вновь продлили

Общество

20 сентября 2022, 09:36

H&M свернет бизнес в Сибири и на Дальнем Востоке до конца октября — СМИ

Подмосковье

20 сентября 2022, 09:34

Еще 10 скверов благоустроили в Подмосковье с начала года

Происшествия

20 сентября 2022, 09:21

Пожар на складе в Ленинградской области охватил более тысячи квадратных метров

Подмосковье

20 сентября 2022, 09:16

Свыше миллиона школьников и студентов Подмосковья приняли участие в «Разговорах о важном» с сентября

Общество

20 сентября 2022, 08:58

Бастрыкин поручил проверить поведение омского депутата Степаненко

Мир

20 сентября 2022, 08:19

Эрдоган отказался отчитываться перед ЕС за переговоры

Президент Турции Эрдоган отказался отчитываться перед ЕС за переговоры на саммите ШОС

Читать 360tv в

Турция независима и не станет отчитываться перед Евросоюзом, который пытается ее сдерживать, за международные переговоры и участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил в интервью телеканалу PBS, тезисы которого опубликовало агентство Anadolu.

Американский журналист спросил, не собирается ли Турция вступить в ШОС, а также к какой стороне света Реджеп Тайип Эрдоган относит свое государство — к западу или востоку. Он ответил, что турецкое государство является частью всего мира, хотя географически наибольшая часть находится на востоке.

Реклама

«Пока мы ведем эти переговоры, мы не будем отчитываться перед Евросоюзом на данный момент. <…> Я веду переговоры со всеми странами. Потому что все мы — часть этого мира», — сказал президент.

Реклама

По его словам, Евросоюз в течение 52 лет давит на Турцию, хотя она не является его членом — ее не принимают. При этом государство входит в НАТО и пятерку лидеров по поддержке, которую оказывают в рамках Альянса.

Саммит ШОС прошел 15 и 16 сентября в Самарканде. На его полях состоялись переговоры Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина. Кроме того, турецкий лидер объявил о желании вступить в организацию.

Турция

Реджеп Эрдоган

Евросоюз

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама