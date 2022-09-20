Эрдоган отказался отчитываться перед ЕС за переговоры | 360°

Мир 20 сентября 2022, 08:19 Поделиться Telegram

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Viber Эрдоган отказался отчитываться перед ЕС за переговоры Президент Турции Эрдоган отказался отчитываться перед ЕС за переговоры на саммите ШОС пресс-служба Кремля

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Турция независима и не станет отчитываться перед Евросоюзом, который пытается ее сдерживать, за международные переговоры и участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил в интервью телеканалу PBS, тезисы которого опубликовало агентство Anadolu.

Американский журналист спросил, не собирается ли Турция вступить в ШОС, а также к какой стороне света Реджеп Тайип Эрдоган относит свое государство — к западу или востоку. Он ответил, что турецкое государство является частью всего мира, хотя географически наибольшая часть находится на востоке.

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«Пока мы ведем эти переговоры, мы не будем отчитываться перед Евросоюзом на данный момент. <…> Я веду переговоры со всеми странами. Потому что все мы — часть этого мира», — сказал президент.

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По его словам, Евросоюз в течение 52 лет давит на Турцию, хотя она не является его членом — ее не принимают. При этом государство входит в НАТО и пятерку лидеров по поддержке, которую оказывают в рамках Альянса.

Саммит ШОС прошел 15 и 16 сентября в Самарканде. На его полях состоялись переговоры Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина. Кроме того, турецкий лидер объявил о желании вступить в организацию.

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