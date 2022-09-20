Кремль: конфликт на Украине сейчас невозможно решить дипломатически | 360°

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Кремль: конфликт на Украине сейчас невозможно решить дипломатически

Пресс-секретарь президента РФ Песков: дипломатически решить конфликт на Украине нельзя

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Перспективы политико-дипломатического урегулирования ситуации на Украине не просматриваются. Об этом «Интерфаксу» заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Что касается возможности политико-дипломатического урегулирования ситуации. В настоящий момент такие перспективы не просматриваются», — сказал он.

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Российская сторона при этом постоянно говорит о готовности к переговорам с Украиной с тех самых пор, как они были заморожены весной.

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До этого Песков заявил, что Украина сможет получить гарантии безопасности только от своих властей, если они осознают безысходность ситуации, в которую себя поставили. Он также сказал, что если «Киевский договор по безопасности» будет подписан, реакция Россия будет негативной. По его словам, он лишний раз акцентирует актуальность и необходимость спецоперации для обеспечения безопасности и защиты национальных интересов РФ.

«Киевский договор по безопасности» подготовил офис президента Украины Владимира Зеленского. Среди требований, которые были указаны в документе, значатся участие ВСУ в учениях НАТО и ЕС и возмещение ущерба со стороны России.

Дмитрий Песков

Украина

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