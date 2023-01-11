Эксклюзив 11 января 2023, 01:07 Поставки оружия для ВСУ обескровили НАТО. Демилитаризация Украины вышла на новый уровень «Голос Мордора»: Запад не успевает восполнять запасы оружия из-за поставок на Украину Eduard Delputte / Unsplash

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Поставки западного вооружения на Украину серьезно сказались на обороноспособности стран НАТО. Военнослужащие ВСУ расходуют слишком много боеприпасов. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для Telegram-канала «360» порассуждал о том, с чем столкнулись западные государства из-за поддержки ВСУ.

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Дале — прямая речь.

Украина истощила арсеналы союзников

Похоже, что Запад уже и не знает, а что такого можно поставить из оружия Украине.

По большому счету, остались только тяжелые танки и авиация. Ну и ядерное оружие, но тут уж совсем вряд ли, инстинкт самосохранения у западных политиков еще сохранился. И ведь выгребли не только резервные склады, но уже поставляли и то, что стояло и стоит на вооружении у самих армий НАТО. В первую очередь это касается боеприпасов, но и техника, которая еще недавно несла службу в войсках НАТО, тоже шла и идет на Украину.

Что-то поставляется в товарных количествах, например, старые американские бронетранспортеры и старые советские танки, которые остались в странах бывшего Варшавского договора. Танков поставлено очень много, некоторые эксперты называют число от полутора до двух тысяч. Несмотря на то, что они сделаны еще в советские времена, они все равно являются грозным оружием, тем более что прошли модернизацию и были оснащены современными системами связи и управления боем.

РИА «Новости»

ВСУ поставляют устаревшую технику

Другая техника, более новая, поставляется в гомеопатических дозах. И не потому что американцам или европейцам жалко, а потому что ее и у самих не так уж много — придется раздевать собственные войска. Те БМП Bradley, несколько десятков которых американцы собираются отправить на Украину, кстати, тоже далеко не новинки. Это версия ODS, то есть — «Операция Буря в пустыне». Наверняка есть люди, которые еще помнят, о какой войне идет речь. БМП Marder из Германии тоже совсем не новинка, и по плану должны заменяться на БМП Puma, но у последних очень большие проблемы с качеством.

Но самая большая и приятная для нас проблема у Украины и Запада — с боеприпасами. Уже и Йенс Столтенберг заявил, что поставки Украине истощили арсеналы НАТО. Надо бы все это восполнять, но, к примеру, заводы США за месяц выпускают столько снарядов калибра 155 миллиметров, сколько Украина может выстрелить за пару дней.

В других странах ситуация не лучше. Ходили слухи, что где-то в Чехии или Польше даже пробовали наладить производство снарядов советских калибров. А пока Украина вынуждена закупать снаряды даже у Пакистана. Видать, в странах НАТО их уже не хватает.

РИА «Новости»

Россия уничтожит западное оружие

И еще одна большая проблема для ВСУ — разнородность и разнокалиберность оружия. Если когда-то там и была унификация, то сейчас в одном подразделении можно встретить и автоматы Калашникова, и М-16, и бельгийские винтовки. Артиллерия тоже разнокалиберная, но и этого мало — оказалось, что даже к натовским гаубицам производства разных стран, которые вроде бы одного калибра, снаряды не унифицированы.

И можно критиковать российское военно-политическое руководство за медлительность и неповоротливость, но получается, что программа по демилитаризации Украины идет очень успешно. Причем перемалывается уже и натовское железо — в таких количествах, которые наносят ущерб обороноспособности западных стран.