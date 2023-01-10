Мир 10 января 2023, 06:56 США передадут Украине БМП Bradley в надежде изменить ситуацию на поле боя Госдеп США объяснил поставку БМП Bradley попыткой изменить динамику боев на Украине Викимедиа

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Дополнительная военная помощь США, в том числе поставка боевых машин пехоты Bradley, должна помочь Украине изменить динамику на поле боя в свою пользу. Начальник пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил об этом на брифинге, рассказал ТАСС.

Журналисты спросили его, довольно ли американское руководство обстановкой в зоне конфликта. Нед Прайс сказал, что она разнится. С одной стороны, по его словам, Вооруженные силы Украины показали свою стойкость и в некоторых случаях эффективность, с другой — спецоперация продолжилась. Тысячи российских военных участвуют в боях, ракеты выводят из строя объекты инфраструктуры.

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«Это, конечно же, та самая динамика, которую мы стремимся изменить <…> за счет предоставления дополнительной помощи в сфере безопасности», — сказал он.

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Представитель Госдепа объявил, что США передадут Украине дополнительную военную технику, в том числе боевые машины пехоты Bradley и системы противовоздушной обороны.

Ранее агентство Reuters рассказало о планах американского правительства отправить киевскому режиму около 50 БМП Bradley почти на три миллиарда долларов.