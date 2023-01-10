Спецоперация 10 января 2023, 11:03 Обозреватель объяснил, от чего зависит военная помощь НАТО для Украины Обозреватель РИА «Новости» Коц: НАТО повысил ставки в противостоянии с Россией РИА «Новости»

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Военный блок НАТО с начала года усилил позиции в противостоянии с Россией. Сразу несколько членов альянса пообещали поставить вооружение Украине. Об этом в РИА «Новости» написал обозреватель Андрей Коц.

Как он отметил, США уже выделили 3,75 миллиарда долларов в поддержку киевского режима. Оттуда же перебросят 100 гусеничных бронетранспортеров M113, около 200 колесных автомобилей повышенной проходимости, 36 буксируемых гаубиц калибра 105 миллиметров и другое снаряжение для нужд ВСУ.

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И это все не считая 50 БМП M2 Bradley с боекомплектом, столько же БМП в модификации M2A2 ODS и машин с БИУС.

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«О новых поставках сообщила Германия. Берлин обязался в первом квартале предоставить ВСУ 40 БМП Marder. Французы, в свою очередь, хотят поделиться легкими колесными танками AMX-10RC», — написал КОЦ.

При этом он предположил, если Запад сможет доставить все обещанное вооружение Украине, то ВСУ сравняются с ВС России по части оснащения бронетехникой. В то же время Коц подчеркнул, что объемы поставок будут зависеть от ситуации на фронте.

Ранее военный журналист Алексей Борзенко заявил, что если даже Германия найдет для Украины 40 БМП Marder, то это не решит исход конфликта.