Мир 09 января 2023, 20:25 Посол Украины в Британии пожаловался на устаревшее оружие, поставляемое с Запада Посол в Великобритании Пристайко: часть поставляемого Украине вооружения уже устарело РИА «Новости»

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Большая часть поставляемого на Украину вооружения уже устарело. Об этом Newsweek заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

По его словам, у некоторого оборудования вовсе истек срок годности.

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«Мы шутим: если вы хотите от него избавиться, лучше отдайте оружие нам», — сказал он.

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По словам авторов статьи, западные страны еще не открыли свои старые военные запасы в той мере, в какой этого хотела бы Украина. ВСУ просит больше систем ПВО, боевых танков, истребителей и боеприпасов большой дальности для HIMARS.

Пристайко в интервью поблагодарил иностранных партнеров за зарубежные учебные миссии. По его словам, они чрезвычайно ценны для Украины. По всей Европе и США обучение проходят десятки тысяч украинских солдат. Таким образом, по словам посла, страна «все больше и больше сталкивается с культурой НАТО в целом».

«И именно поэтому я уверен, что независимо от того, будет ли это решение политическим или нет, мы будем частью НАТО. Люди просто должны привыкнуть к этому», — заключил он.