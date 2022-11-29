Мир 29 ноября 2022, 23:44 Поражение или смерть. По итогам СВО Зеленский лишится жизни или кресла президента Политолог Марков: у президента Украины Зеленского должен быть вариант с бегством из страны Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Президент Украины Владимир Зеленский оказался в безвыходном положении, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. По его словам, украинский лидер либо потерпит военное поражение, либо станет жертвой националистов. «360» разобрался в ситуации и выяснил, может ли глава государства избежать такого развития событий.

Зеленскому предрекли поражение

Американский полковник предположил, что Владимир Зеленский не способен принимать самостоятельные решения, поэтому будет следовать инструкциям из США. Когда ему сообщат, что пришла пора «смириться с действительностью», возникнет необходимость в возобновлении переговоров с Россией. В этом случае Украина пойдет на территориальные уступки, отметил Макгрегор.

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«Существует мнение, что, приняв эти условия, Зеленский станет жертвой радикальных националистов. Я считаю, что это вполне возможно», — заявил американский полковник. Он добавил, что знать об этом наверняка невозможно, однако такое развитие событий было бы очевидным.

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По мнению Дугласа Макгрегора, ВС России располагают большим арсеналом огневой мощности — в ходе выполнения спецоперации военнослужащие имеют возможности для совершения разных маневров. Западные санкции не повлияли на обороноспособности РФ — Макгрегор добавил, что от антироссийских ограничений проигрывают в первую очередь европейцы. А вот Украина оказалась на грани энергетического ЧП. Полковник из США отметил, что после проблем с электроснабжением миллионы украинцев ринутся в Евросоюз. Это станет для ЕС тяжелым миграционным ударом, резюмировал Макгрегор.

Пресс-служба президента Украины / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Президенту Украины найдут замену

Американские власти рассматривают вариант со сменой президента Украины, заявил политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. В интервью изданию Ura.ru он рассказал, что новым главой государства могут «назначить» действующего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

«Безусловно, смена Зеленского на человека, похожего на Залужного, причем необязательно на Залужного, входит в планы Вашингтона», — отметил специалист. Он уточнил, что вопрос будет оставаться открытым до тех пор, пока Зеленского не поменяют. По мнению Брутера, украинский президент знает о потенциальном преемнике, но пока для рокировки не наступило подходящее время.

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива ранее предположил, что на Западе рассматривают несколько кандидатур на замену Владимиру Зеленскому. Среди них он назвал бывшего министра внутренних дел страны Арсена Авакова, экс-президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко.

Как украинский лидер выпутается из ситуации

Когда Владимир Зеленский только начинал свою политическую карьеру, он уже прекрасно понимал, что может оказаться в незавидном положении, рассказал «360» политолог, директор Института политических исследований, Сергей Марков. Он напомнил, что главное требование к президенту Украины со стороны американских и британских спецслужб — проведение дерусификации и вступление в конфликт с Россией. Безвыходная ситуация не стала для Зеленского сюрпризом.

«Он прекрасно знал, что диктатором Украины являются спецслужбы США и Британии, поэтому вполне мог себе представить. Мы должны понять, что жизнь политически активного человека на Украине непредсказуема, как жизнь в какой-то банде, как жизнь на войне», — отметил политолог.

По мнению Сергея Маркова, у команды Зеленского есть несколько запасных вариантов, включая побег из страны. Собеседник «360» добавил — украинский лидер понимает, что американские власти позволяют ему воровать, но в то же время осознает, что западные спецслужбы могут устранить его и членов его семьи в любой момент. В этом случае ни о каком переговорном процессе с Россией не может быть и речи.

«Переговоры между Россией и Украиной невозможны в принципе, потому что никакой Украины как независимого государства не существует. Существует полуколония США в стилистике XXI века, и содержательные переговоры могут быть только между Россией и диктатором Украины — США», — резюмировал Сергей Марков.

Владимир Зеленский планирует избавиться от мэра Киева Виталия Кличко, заявил экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Он предположил, что украинский лидер хочет устранить потенциального соперника в борьбе за кресло президента страны.