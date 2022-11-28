Мир 28 ноября 2022, 01:59 Мирошник уличил Зеленского в желании избавиться от Кличко Экс-посол ЛНР Мирошник: Зеленский пытается избавиться от мэра Киева Кличко Telegram

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Президент Украины Владимир Зеленский хочет избавиться от своего конкурента в лице мэра Киева Виталия Кличко. Об этом бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил в интервью ТАСС.

В своих выводах дипломат опирается на скандал из-за пунктов обогрева в Киеве. Желание Зеленского отстранить от должности Кличко обусловлено инспекцией данных объектов, которую предложил провести глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

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По мнению Мирошника, украинский лидер понимает, что его положению грозит именно мэр Киева. Бывший посол напомнил, что на Западе Кличко рассматривают как замену Зеленского, «если он вдруг выкинет очередной финт типа „удара по Польше“».

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«Зеленский же не терпит конкуренции и готов расправиться с теми, кто покушается на его президентскую роль, любым способом», — резюмировал Мирошник.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее пожаловался на некачественную организацию «пунктов несокрушимости» в Киеве и ряде городов страны. Эту проблему он связал с некачественной работой местных властей, в частности, мэра Виталия Кличко.