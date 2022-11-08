Украина задумалась о возможности отказаться от Донбасса | 360°

Мир 08 ноября 2022, 12:53 Украина задумалась о возможности отказаться от Донбасса Экс-депутат Рады Кива: офиc Зеленского рассматривает вариант отказа от Донбасса РИА «Новости»

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Офис президента Украины Владимира Зеленского раздумывает над тем, что в ходе переговоров с Россией киевский режим может отказаться от Донбасса. Об этом заявил лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива в своем Telegram-канале.

«По моей информации, в офисе Зеленского прорабатывают переговорную позицию и вариант отказа от юго-востока Украины в пользу Москвы, потери выхода к Черному и Азовскому морям, нейтральный статус Украины, частичное признание (не отрицание) новых субъектов РФ», — написал он.

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По его словам, на эти уступки Украина пойдет, если Зеленскому дадут остаться на президентском посту. Кива считает, что украинские власти могут преподнести озвученные позиции как очередную победу.

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Владимир Зеленский в начале октября подписал указ о невозможности переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. По словам украинского лидера, его страна не намерена проводить переговоры с Россией, пока главой государства остается Путин.

Ранее итальянская газета La Repubblica сообщила, что НАТО и Соединенные Штаты обсуждают условия, при которых между российской и украинской сторонами может возобновиться диалог. Газета The Washington Post со ссылкой источники написала, что Белый дом просит руководство Украины показать открытость к переговорам с РФ.