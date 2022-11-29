Мир 29 ноября 2022, 19:02 ВС России повредили все крупные ТЭС и ГЭС на Украине Глава «Укрэнерго» Кудрицкий призвал запастись генераторами из-за повреждений ТЭС и ГЭС Антон Дмитриев/Unsplash / Unsplash

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Крупнейшие ТЭС и ГЭС Украины получили серьезные повреждения в результате российских ракетных ударов, заявил глава управления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. В интервью украинскому изданию «Новое время. Бизнес» он рассказал, что местным властям следует запастись генераторами для работы на «наиболее важных уязвимых объектах».

«В течение семи ракетных атак от 10 октября были повреждены все крупные тепло- и гидроэлектростанции в Украине», — отметил Кудрицкий. Он добавил, что местным властям необходимо «позаботиться о генераторах для наиболее важных уязвимых объектов», а транспортировка электроэнергии из одних регионов в другие осложняется непрекращающимися ударами российских ракет.

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Утром 29 ноября «Укрэнерго» сообщала, что дефицит энергетических мощностей в стране составляет 30%. В компании призвали жителей экономить электричество, чтобы снизить число аварийных отключений. Ранее руководство Украины предупредили, что из-за проблем с энергетикой в ряде регионов страны могут начаться протесты.

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