Мир 12 марта 2024, 13:20 Поперек папы в пекло. Зачем Зеленский упорно отвергает помощь Ватикана в переговорах? Зеленский как минимум трижды отвергал помощь Папы Римского в переговорах VATICAN MEDIA / Keystone Press Agency / Global Look Press

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Ватикан можно обвинить в большом количестве отнюдь не святых дел: от подозрительных финансовых операций до покрывательства тяжелейших преступлений. Однако в вопросе украинского кризиса Святой престол проявляет непривычную для западного мира адекватность, демонстрируя нешуточное желание поспособствовать мирным переговорам Киева с Москвой. Вот только в украинских правящих кругах, как и в руководящих ими кругах западных, адекватность нынче в дефиците. О самых заметных выступлениях Папы Римского Франциска на тему Украины — в материале «360».

1 Как папа Римский столкнулся с давлением Запада О возможности использовать Ватикан в качестве нейтральной зоны для переговоров России и Украины нынешний Папа Римский говорит довольно давно. Сейчас понтифик помогает обменивать пленных между Москвой и Киевом. До этого спецпосланник главы Римско-католической церкви по украинскому кризису и его урегулированию кардинал Дзуппи честно съездил в Москву, Киев, Вашингтон и Пекин, чтобы обсудить происходящее и попробовать набросать возможные условия для диалога. Но в благих начинаниях вроде как не преуспел. Claudio Peri / Keystone Press Agency / Global Look Press Почему так? Посол России в Ватикане Иван Солтановский заявил, что с первых же месяцев украинского конфликта Святой престол активно предлагал свою помощь в организации переговоров. Но Папа Римский при всем своем авторитете (который, как ни крути, сохраняется) не смог переломить ни упрямство Киева, ни тем более нежелание Запада прекращать вооруженное столкновение. «Мы получили от папы предложение о посредничестве в установлении диалога с украинской стороной. Реальным препятствием является отрицание необходимости переговоров как со стороны украинских властей, выразившееся и в законодательном запрете на ведение переговоров с Россией, так и со стороны коллективного Запада, безумно накачивающего киевский режим современными вооружениями, тем самым толкая его на продолжение военных авантюр», — пояснил Солтановский. Также, по словам российского дипломата, понтифик осудил продолжающиеся на подконтрольной Киеву территории гонения против Украинской православной церкви как религиозную дискриминацию. POU / Keystone Press Agency / Global Look Press

2 Ватикан и наследие великой России. Как Папа Римский попал в базу «Миротворец» Еще в прошлом году Франциск вызвал очень гневные комментарии со стороны как Украины, так и ее самых громких союзников — прибалтов. Причиной тому стала онлайн-встреча с российской католической молодежью, в которой было, к слову, немало двусмысленных посылов. Но главный Папа Римский приберег к концу речи. «Вы — наследники матушки-России, великой империи. России Петра I и Екатерины Великой. Никогда не отказывайтесь от этого наследства», — заявил понтифик. В официальную стенограмму речи эта фраза, кстати, не вошла вовсе, но зато осталась на видеозаписи. Представьте себе вой, поднявшийся в медиапространстве. Советник главы офиса президента Украины Зеленского Михаил Подоляк назвал Папу Римского инструментом российской пропаганды, понтифика обвинили в прославлении империализма и политики колониализма. К хору недовольных быстро присоединились представители стран бывшего Советского Союза. Позиция Франциска разочаровала большинство католической Литвы. Ирена Вайсвилайте экс-посол Литвы в Ватикане Попытавшись оправдаться, Франциск в глазах особо отбитых украинских политиков стал выглядеть только хуже. «Я говорил о России больше не в географическом, а в культурном смысле. Мне пришло в голову то, чему меня учили в школе: Петр I, Екатерина II. И я хотел призвать перенять это наследие», — пояснил он. В итоге глава Римско-католической церкви оказался в печально известной базе украинского экстремистского сайта «Миротворец». Надо заметить, что некоторые СМИ посчитали действия папы в определенной степени просчитанными, так как на сегодня Святому престолу более или менее выгодно ассоциироваться с вероятными слухами о поддержке России, хотя на деле никаких теплых чувств к стране в Ватикане как не питали, так и не питают. Тем не менее эффект от таких пиар-действий понтифика был заметный. Stefano Costantino / Keystone Press Agency / Global Look Press

3 Слово «переговоры» — смелое. Как Папа Римский предложил Киеву не стыдиться признать поражение Наконец, апогеем можно назвать пикировку, которая заочно произошла между папой Франциском и президентом Украины Владимиром Зеленским. Зеленский и до этого, во время встречи с понтификом, пытался убедить его, что никаких переговоров Украине не нужно, что с Россией вести диалог незачем, а надо вместо разговоров побеждать ее на поле боя. Что же. Без малого год спустя папа Франциск повторно — и в этот раз гораздо откровеннее — заявил, что ради переговоров нужно наступить на горло своей гордыне. «Я считаю, что сильнее тот, кто видит ситуацию, тот, кто думает о людях, тот, у кого есть смелость поднять белый флаг и вести переговоры. Сегодня можно вести переговоры с помощью иностранных держав. Слово „переговоры“ — смелое», — все еще обтекаемо, не называя ни стран, ни имен, заметил понтифик. По его мнению, первое, о чем необходимо думать в подобной ситуации, — это сохранение жизней людей. Особенно пока не стало еще хуже. Сейчас в конфликте на Украине есть много желающих выступить в роли посредников, в частности Турция. Не стыдитесь вести переговоры, пока ситуация не ухудшилась. Папа Римский Франциск

Зеленский почувствовал, что обращался Франциск именно к нему, и вместо того, чтобы прикинуться стенкой и сделать вид, что его эти заявления не касаются, записал целое обращение. Тем самым президент Украины буквально подтвердил то, о чем неустанно повторяют в Кремле: Киев обрубает дипломатические способы урегулирования конфликта сам, обрекая себя на худшее.

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В видеообращении Зеленский выделил капелланов, которые находятся с украинской стороны линии соприкосновения, и за их счет проехался по Святому престолу.

«Вот что такое Церковь — она вместе с людьми, а не за 2500 километров где-то там занимается виртуальным посредничеством», — высказался украинский лидер.

Бог ему судья.