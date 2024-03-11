11 марта 2024, 22:40
МИД Украины вызвал посла Ватикана из-за призыва папы римского к переговорам
Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Ватикана Висвальдаса Кульбокаса из-за призыва папы римского поднять белый флаг и перейти к переговорам. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.
Висвальдаса Кульбокаса пригласили в МИД в понедельник, 11 марта.
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«Кульбокасу сообщили, что на Украине разочарованы словами понтифика о „белом флаге“ и необходимости „проявить храбрость и вести переговоры“», — заявили в министерстве.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский нагрубил понтифику за его призыв к прекращению огня и мирным переговорам между Россией и Украиной. Зеленский упрекнул папу римского в том, что он за несколько тысяч километров занимается «виртуальным посредничеством».
В субботу, 9 марта, папа римский Франциск заявил, что проигрывающая сторона в украинском конфликте должна набраться смелости, поднять белый флаг и пойти на переговоры. Понтифик призвал не дожидаться, пока ситуация ухудшиться.
Владимир Зеленский
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