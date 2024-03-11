11 марта 2024, 01:25
Зеленский нагрубил папе римскому в ответ на предложение о мирных переговорах
Зеленский раскритиковал папу римского за призыв к мирным переговорам
Украина не готова принять предложение папы римского Франциска о проведении мирных переговоров. Об этом президент страны Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале.
«Церковь — с людьми. А не за две с половиной тысячи километров — где-то там заниматься виртуальным посредничеством», — заявил украинский лидер.
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также назвал неприемлемым призыв папы римского согласиться на мирные переговоры с Россией.
Ранее глава Ватикана призвал Украину набраться смелости и поднять белый флаг.
Как пояснил глава пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни, Франциск под этими словами имел ввиду призыв к прекращению огня и началу мирных переговоров.
Россия неоднократно заявляла о готовности к диалогу с украинской стороной, которая запретила проведение переговоров с РФ на законодательном уровне. Кроме того, украинский президент Владимир Зеленский выступил против участия России в мирном саммите, который Турция предложила провести на своей территории.
Владимир Зеленский
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