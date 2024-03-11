Мир 11 марта 2024, 01:25 Зеленский нагрубил папе римскому в ответ на предложение о мирных переговорах Зеленский раскритиковал папу римского за призыв к мирным переговорам РИА «Новости»

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Украина не готова принять предложение папы римского Франциска о проведении мирных переговоров. Об этом президент страны Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале.

«Церковь — с людьми. А не за две с половиной тысячи километров — где-то там заниматься виртуальным посредничеством», — заявил украинский лидер.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также назвал неприемлемым призыв папы римского согласиться на мирные переговоры с Россией.

Ранее глава Ватикана призвал Украину набраться смелости и поднять белый флаг.

Как пояснил глава пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни, Франциск под этими словами имел ввиду призыв к прекращению огня и началу мирных переговоров.

Россия неоднократно заявляла о готовности к диалогу с украинской стороной, которая запретила проведение переговоров с РФ на законодательном уровне. Кроме того, украинский президент Владимир Зеленский выступил против участия России в мирном саммите, который Турция предложила провести на своей территории.