Польша раскритиковала Норвегию из-за цен на газ: последствия для Норвегии | 360°

Мир 11 октября 2022, 15:51 Поделиться Telegram

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Viber Польша осудила Норвегию за цены на газ. Скандинавы выбрали прагматичность вместо солидарности Инвестиционный стратег Суверов: Норвегия может дать ЕС скидку на газ, если на нее надавят

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Норвегию в попытке нажиться на экспорте газа в ЕС после снижения поставок из России. Однако высокие цены на энергоносители — не прихоть скандинавской страны, а закономерная реакция на ситуацию на рынках. Если же европейские государства будут давить на поставщика газа, Осло пойдет на уступки.

Норвегия попала под раздачу

Матеуш Моравецкий назвал доходы Норвегии «избыточно гигантскими» и призвал ее поделиться с Украиной. Но скандинавская страна отвергла обвинения польского премьера и напомнила, что поддерживает санкции против России.

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Газета The Washington Post также заявила, что обогащение Осло на украинском конфликте «неприлично». Журналисты издания отметили, что норвежской стороне поручили миссию обеспечить энергетическую безопасность Европы после отказа от российского топлива, но местные власти решили воспользоваться ситуацией.

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В сентябре премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сообщил, что Норвегия отказалась снижать цену на газ для Евросоюза. В этом году чистая прибыль скандинавской страны за энергоноситель может быть на уровне 94 млрд долларов, писали зарубежные СМИ. От нефтяного сектора королевство получит около 109 миллиардов долларов.

РИА «Новости»

Норвегия отреагировала на цены

Рост цен на газ — не прихоть Осло, а закономерная реакция рынка на дефицит природного ресурса и сокращение его поставок. Аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов рассказал «360», что норвежская сторона всегда думала наперед: власти осознают конечность энергоресурсов, поэтому обеспечивают будущее своих жителей.

«У нее есть свой фонд, в который идут деньги от продажи нефти и газа. Норвегия также заявила, что не будет снижать стоимость», — напомнил Демидов.

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов выразил схожее мнение. В беседе с «360» он отметил, что Норвегия всегда выигрывала за счет роста цен на газ. Других причин для их внезапного обогащения нет. Если же европейские страны будут давить на северного соседа, он может пойти на уступки.

«Вероятно, под давлением будут задействовать двухсторонние контракты с некоторыми странами. Если долгосрочные контракты обеспечиваются, будут давать скидки на газ. Так делала Россия, и Норвегия тоже может этим воспользоваться», — допустил специалист.

РИА «Новости» / Максим Богодвид

Разумный подход вместо истерики

В отличие от многих стран Европы, Венгрия и Сербия решили придерживаться прагматичного подхода и обеспечить свое население энергией. Будапешт сохраняет контакты с Москвой, благодаря этому в домах венгров будет тепло зимой.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также договорился с Белградом о подключении Сербии к нефтепроводу «Дружба». Это позволит балканской стране получать российскую нефть Urals.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Источник фото: Sputnik / Виктор Толочко

По мнению Сергея Суверова, эти страны легче перенесут энергетический кризис, поскольку обеспечены поставками из России по относительно привлекательным ценам.

«В Европе идет общий рост цен на энергоносители, так что они будут покупать [энергоносители] дороже. Но у них есть преимущество относительно других стран ЕС, которые столкнулись не только с повышенной стоимостью, но и с дефицитом энергоресурсов», — подытожил собеседник «360».

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