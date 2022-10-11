Польша раскритиковала Норвегию в попытке нажиться на экспорте газа в Европу | 360°

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Польша раскритиковала Норвегию в попытке нажиться на экспорте газа в Европу

Премьер Польши Моравецкий обвинил Норвегию в желании нажиться на поставках газа в ЕС

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Норвегия пытается нажиться на экспорте газа в Европу после снижения поставок из России, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Об обвинениях политика в адрес норвежских властей написала The Washington Post.

Моравецкий назвал доходы Норвегии чрезмерными и гигантскими и призвал страну поделиться ими с Украиной, а также обвинил норвежскую сторону в косвенной наживе на конфликте, отметила WP.

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Власти Норвегии с обвинениями польского премьера не согласились и напомнили, что поддерживают антироссийские санкции Евросоюза, выделяют помощь Украине и поддерживают Европу газом.

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Обвинения Моравецкого в адрес Норвегии уже не первые. Ранее WP публиковала критику в адрес скандинавской страны за «агрессивное» обогащение за счет украинского кризиса.

В этом году Норвегия получит от ЕС 109 миллиардов долларов от нефтяного сектора, что на 82 миллиарда больше, чем годом ранее, уточнил RT.

Польский премьер ранее критиковал не только норвежские власти, в сентябре он заявил, что Германия в первые месяцы российско-украинского конфликта проявила чрезмерную нерешительность.

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