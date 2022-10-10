Глава МИД Венгрии ответил на критику: почему Венгрия не отказывается от контактов с Россией | 360°

Мир 10 октября 2022, 20:33 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Страна с особым мнением. Венгрия сохранила контакты с Россией ради национальных интересов Политический аналитик Корнеев: Венгрия следует своим национальным интересам Источник фото: РИА «Новости»

Читать 360tv в

Министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто ответил выступившим с критикой в его адрес журналистам и оппозиционерам после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН. Он напомнил, что благодаря сохранению контактов с Россией в домах венгров предстоящей зимой будет тепло. По мнению экспертов, давление Европейского союза не мешает Венгрии отстаивать интересы национального государства и противостоять деструктивному влиянию США для сохранения собственной промышленности.

Дипломатия во благо

Реклама

Встречу с Лавровым Сийярто объяснил тем, что без общения дипломатов никто не может гарантировать стабильные поставки газа и отсроченный платеж за энергоносители. Венгерский министр отметил, что «Газпром» выполнил все свои обязательства по контрактам. По словам Сийярто, такие каналы коммуникации — это «средство, чтобы сделать лучше для страны».

Реклама

Источник фото: РИА «Новости» / Григорий Сысоев

Забота о своем народе

На протяжении всей своей истории Венгрия была страной с особым мнением. Поэтому даже после вступления в Евросоюз власти страны потребовали особых условий и продолжили отстаивать интересы своих избирателей. Об этом "360" рассказал независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов.

«Это такая историческая позиция Венгрии, которая отдельно со всеми договаривается и делает все на отдельных условиях», — пояснил эксперт.

В отличие от Венгрии другие страны Восточной Европы, к примеру, Чехия и Словакия не смогли следовать своим интересам и прагматично отстаивать их. Там у власти теперь стоит управляемая элита, которая делает деструктивные шаги, заметил Адамидов.

Источник фото: РИА «Новости» / Пресс-служба МИД РФ

Схожее мнение выразил и политический аналитик, доктор бизнес-администрирования Валерий Корнеев.

Он отметил «360», что руководство Венгрии ориентировано на интересы своего национального государства, а не на мифы об общечеловеческой солидарности. Ведь иначе от их собственной экономики и промышленности ничего не останется.

«Понятно, что у американцев цель — убийство европейской экономики, в первую очередь германской промышленности. Но венгры не согласны и следуют своим национальным интересам», — рассказал Корнеев.

Он напомнил, что ранее Прибалтика полностью лишилась всей своей промышленности, которую создали в советские годы. Именно такая же судьба может постигнуть весь экономический ландшафт Европы, но Венгрия выбивается из всех стран.

«Меркель и промышленники пытались им противостоять, но они ушли. А все остальные деятели — выкормыши политического крыла ЦРУ. Они не европейские политики, а трансатлантические», — добавил специалист.

Но желание Венгрии следовать своим интересам не проходит бесследно. Корнеев напомнил, что Евросоюз продолжает давить на страну и грозит ей судами за нелояльность.

0 0 0 0 0 0