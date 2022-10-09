The Washington Post назвала «неприличным» энергетический доход Норвегии | 360°

Мир 09 октября 2022, 03:00 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber The Washington Post назвала «неприличным» энергетический доход Норвегии The Washington Post назвала «неприличным» обогащение Норвегии за счет Евросоюза Arvid Malde

Читать 360tv в

Западные эксперты раскритиковали Норвегию за обогащение на украинском конфликте, написала американский обозреватель Эмили Раухала в газете The Washington Post.

Норвегии поручили важную миссию обеспечения энергетической безопасности Европы после отказа Брюсселя от энергоресурсов из России. Однако в Осло решили использовать сложившуюся ситуацию себе на руку. В итоге Норвегия столкнулась с критикой из-за «неприличного» дохода от нефти и газа.

Реклама

В 2022 году страна получит порядка 109 миллиардов долларов от нефтяного сектора. Прирост составил 82 миллиарда, большая часть суммы будет направлена в Фонд национального благосостояния Норвегии. При этом власти отрицают обвинения в спекуляции из-за завышенных цен на топливо.

Реклама

В сентябре премьер Йонас Гар Стере сообщил, что Норвегия отказалась снижать цену на газ для стран ЕС. По его словам, текущие расценки на голубое топливо приводят к удорожанию электроэнергии.

Ранее ОПЕК+ сообщило о снижении добычи нефти на фоне нестабильности международного энергетического рынка. Такое решение сочли «ударом в спину» президенту США Джо Байдену.

0 0 0 0 0 0