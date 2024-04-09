Эксклюзив 09 апреля 2024, 21:57 Саммит в Швейцарии по Украине соберет около 100 стран. Поедет ли на него Китай? Политолог Кисляков: «формулу мира» от КНР могут обсудить на саммите в Швейцарии Maksim Konstantinov / Global Look Press

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В Пекине прошли двусторонние переговоры министров иностранных дел России и Китая. Позицию КНР на стриме «360» с Екатериной Малашенко проанализировал политический эксперт Евгений Кисляков.

Встречу главы российского МИД Сергея Лаврова и его китайского коллеги Ван И специалист назвал безусловно важной, выделив в ней два аспекта.

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«Первый — это предваряющий визит Лаврова перед будущими встречами [президента России Владимира] Путина и [главы КНР] Си Цзиньпина», — подчеркнул Кисляков.

Он напомнил, что Путин и Си Цзиньпин сначала встретятся в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в июне. Потом — в октябре на саммите БРИКС, где Россия в этом году председательствует.

«Это тоже будет важный международный форум. И какие-то рамочные детали Лаврову необходимо обсудить», — заметил собеседник «360».

Вторым моментом он назвал обсуждение различных мирных планов по Украине, в том числе встречу в Швейцарии. По данным Bloomberg, он состоится 16–17 июня при участии 80-100 государств, среди которых — страны Глобального Юга.

«Важно [здесь] заявление Китая о том, что никакие мирные переговоры невозможны без участия России», — обратил внимание Кисляков.

По словам политолога, сейчас речь идет если не о противостоянии различных мирных планов и повесток, то о выборе темы обсуждения в Швейцарии. Специалист допустил, что одной из них может стать китайская «формула мира».

«Обсуждать какие-то неведомые формулы [президента Украины Владимира] Зеленского Китай поедет вряд ли. Там ультимативный план. И Лавров сам заявлял, что Россия не готова ехать [на саммит] с такой повесткой», — сказал собеседник «360».

Само участие Глобального Юга в подобном мероприятии Кисляков счел расширением формата, но предложил наблюдать за развитием ситуации.

Пресс-секретарь российского посольства в Берне Владимир Хохлов отмечал, что Россия пока не получала приглашения на саммит по Украине. Дипломат указал на неизменность позиции страны по мероприятию: предложенная Зеленским «формула мира» не отвечает российским интересам.