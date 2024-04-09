Мир 09 апреля 2024, 08:05 Стало известно о двух запланированных встречах Путина и Си Цзиньпина Лавров: Путин и Си Цзиньпин планируют встретиться на саммитах ШОС и БРИКС РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин планируют провести переговоры на полях саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на главу внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.

Российский министр находится с официальным визитом в Китае. Он встретился с коллегой Ван И. По итогам переговоров Лавров сообщил о предстоящих контактах лидеров двух стран.

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По словам главы МИД, Путин и Си Цзиньпин встретятся в Астане в июне. Там будет проходить саммит ШОС. А в октябре возможны еще одни переговоры — на полях саммита БРИКС в Казани.

«Будут наверняка и другие возможности для поддержания регулярного политического диалога», — заявил Лавров.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Лавров поехал в Китай, чтобы обсудить «горячие темы».