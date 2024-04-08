Мир 08 апреля 2024, 16:28 Власти Швейцарии решили провести саммит по Украине Bloomberg: Швейцария проведет саммит по Украине в июне TOBIAS STEINMAURER / Global Look Press

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Власти Швейцарии планируют провести мирный саммит по Украине в середине июня. Ожидается, что в нем примут участие от 80 до 100 государств, сообщило Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По данным агентства, Швейцария рассчитывает, что в мероприятии также примут участие страны Глобального Юга. Саммит может пройти 16–17 июня.

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Собеседники Bloomberg подчеркнули, что разногласия вызывает вопрос об участии в нем Китая. Но для Швейцарии приезд представителей КНР может показать, что инициатива заслуживает доверия.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Швейцарию организовать саммит, чтобы продвигать «формулу мира». Однако в МИД европейской страны подчеркивали, что проведение мирной конференции без России невозможно.

Ранее Зеленский заявил, что лидеры некоторых стран не хотят ехать на саммит, поскольку для них важны отношения с Россией.